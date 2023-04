Die Switch OLED zu Zelda: Tears of the Kingdom könnt ihr jetzt vorbestellen

Die begehrte neue Switch OLED im Design von Zelda: Tears of the Kingdom könnt ihr euch ab sofort bei ersten Händlern vorbestellen. Wir ergänzen diesen Beitrag, sobald weitere Optionen vorliegen. Alternativ lohnt es sich auch, Nerdy Deals 24/7 bei Twitter zu folgen!

Update: GameStop ist jetzt auch dabei und hat mit 349,99 Euro den günstigsten Preis. Amazon und Media Saturn rufen derzeit jeweils 369,99 Euro auf. Als Alternative bieten sich jetzt auch Otto und Alternate an.

Auch die Tasche und den Pro Controller gibt es:

Darüber hinaus solltet ihr nicht das kürzlich präsentierte, neue Gameplay-Material zum neuen Zelda-Spiel verpassen! Dabei wurden neue Mechaniken wie die Ultra-Hand, die Zeitumkehr und die Synthese vorgestellt.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo