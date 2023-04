Sonntagsfrage: Spielt ihr Videospiele auf Netflix?

Netflix veröffentlicht seit längerem nicht nur Serien und Filme, sondern ist ebenfalls ins Videospielgeschäft eingestiegen. Über die Netflix-App habt ihr auf Mobilgeräten die Möglichkeiten über 30 Spiele zu spielen. Voraussetzung dafür ist ein entsprechendes Netflix-Abo. Darunter befinden sich sogar namenhafte Titel wie Oxenfree und TMNT: Shredder’s Revenge.

Doch scheinen die NutzerInnen eines Abo nicht sonderlich interessiert an den Spielen zu sein. Obwohl die Spiele ohne Aufpreis in einem Abonnement zur Verfügung stehen, spielen nur ein Prozent der NutzerInnen die Games im Abo regelmäßig. Ob sich das mit den 70 neuen Spielen ändert, an denen das amerikanische Unternehmen arbeitet, wird sich zeigen. 40 Spiele sollen noch in diesem Jahr erscheinen.

Um ein erstes Stimmungsbild zu erhalten, stellen wir euch am heutigen Sonntag die Frage, ob ihr die Videospiele auf Netflix überhaupt spielt? Eventuell habt ihr diese bereits getestet und könnt Erfahrungsberichte teilen.

