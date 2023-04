E3-Ersatz: Neues PlayStation Showcase und weitere Events sollen die Lücke füllen

In diesem Jahr sollte die meist erwartete Messe in der Videospielwelt zu altem Glanz finden. Nachdem die Zeichen allerdings bereits seit einigen Wochen schlecht standen, folgte kürzlich die Nachricht, mit der viele bereits rechneten: Die E3 2023 fällt ins Wasser.

Showcases statt E3

Das heißt aber nicht, dass uns im Sommer keine News zu unserem liebsten Hobby erwarten – im Gegenteil. Sony plant scheinbar bereits ein PlayStation Showcase, das in den angedachten E3-Zeitraum fallen soll. Das behauptet zumindest „Giant Bomb“-Journalist Jeff Grubb, der auch in der Vergangenheit von anstehenden Events berichtete.

Grubb zufolge sei das PlayStation Showcase für einen Zeitraum vor dem Summer Game Fest am 8. Juni angedacht. Zudem ist ein „Xbox und Bethesda“-Showcase für den 11. Juni angesetzt. Und die bereits in Aussicht gestellte Ubisoft Forward findet dann am 12. Juni stattfinden.

Bildmaterial: Sony PlayStation