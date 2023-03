Netflix will 2023 noch 40 Spiele veröffentlichen und auch einer der „Großen“ spielt jetzt mit

Netflix plant noch bis Ende 2023 mindestens 40 weitere Spiele-Veröffentlichungen aus seiner Streaming-Plattform, wie Vertreter des Konzerns gegenüber Axios mitteilten. Damit soll das Portfolio der Plattform, die schon lange nicht mehr nur auf Video setzen möchte, weiter gestärkt werden.

Abonnenten von Netflix können die jeweiligen Spiele bisher kostenlos zu ihrem Abonnement beziehen und wohl in Zukunft auch noch intensiver direkt im Streaming-Angebot für die Games motiviert werden. Denn bisher wird das zugegeben noch spärliche Angebot kaum genutzt: Nur ein Prozent der NutzerInnen spielt die Games im Abo regelmäßig.

Auch einer der „Großen“ hilft jetzt mit

Bereits seit 2021 setzt Netflix immer mehr auch auf Gaming und hat infolgedessen bereits einige Spiele, die zu beliebten Serien passen, entwickeln und portieren lassen. Auch populäre Spiele wie Immortality oder Into The Breach erschienen auch bei Netflix für Abonnenten.

70 Spiele seien derzeit in Arbeit, 40 davon sollen noch in diesem Jahr erscheinen und 16 sind bei internen Studios in Arbeit. Neben internen Studios – Netflix kaufte hier beispielsweise Oxenfree-Entwickler Entwickler Night School Studio – arbeiten auch viele kleinere Indie-Studios mit Netflix zusammen.

Auch einen der „Großen“ hat man sich aber jetzt ins Boot geholt. Wie es heißt, arbeitet man auch Ubisoft zusammen, um gemeinsam Spiele zu konzipieren und zu veröffentlichen. Im April soll Mighty Quest: Rogue Palace von Ubisoft erscheinen.

Besonders bei Spin-off-Spielen zu eigenen Titeln möchte Netflix nach eigener Aussage in Zukunft mehr Gas geben, und das ganz ohne In-App-Käufe oder ähnliches, wie man ebenfalls mitteilte. ZuschauerInnen sollen zum Beispiel durch QR-Codes aktiv dazu angeregt werden, auch die Spiele-Bibliothek ihres Abonnements zu nutzen. Das Spiel zur Serie Too Hot Too Handle war bei Netflix, wohl auch wegen des großen Erfolges der Serie, unter die beliebtesten Spielen des Anbieters geraten.

Und auch in Zukunft soll es so weitergehen. Ob es in Zukunft auch noch weitere Zusammenarbeit mit Größen wie Ubisoft geben wird, muss sich noch zeigen, am Gaming-Markt will Netflix aber gemäß der eigenen Angaben auf jeden Fall bleiben.

via Axios, Bildmaterial: Netflix