Das war … Kalenderwoche 13/2023

Zelda-Gameplay, E3-Absage, Activision-Deal und mehr: Die letzten Tagen hielten viel Abwechslung bereit. Auch die Aprilscherze sorgten für Aufregung oder Belustigung. Neben zwei Reviews haben wir außerdem auch die Neuerscheinungen, je einen Pokémon- und Chocobo-Bericht und eine Kolumne für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Nintendo hat sich wirklich lange Zeit gelassen, aber in dieser Woche war endlich The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Switch) ausführlich ein Thema. Eine längere Gameplay-Präsentation stellte zahlreiche Features und die Welt vor. Dabei stachen natürlich Änderungen zum Vorgänger ins Auge. Ein Blickfang stellte zudem die Nintendo Switch im speziellen Design dar. Klar wurde zudem, dass Waffen wieder kaputtgehen können. Diesem kontroversen Thema haben wir uns speziell gewidmet.

Es hatte sich abgezeichnet, nun ist es definitiv bestätigt. Die E3 2023 findet nicht statt. Nachdem immer mehr Publisher absagten, blieb wohl praktisch keine andere Wahl. Nun dürfte der kommende Sommer ganz im Zeichen von Geoff Keighleys Summer Game Fest stehen. Auch ein PlayStation Showcase steht zur Diskussion.

Der Activision-Deal von Microsoft hat eine weitere Hürde genommen. Die britischen Wettbewerbshüter sehen im Konsolenspiel-Markt keine Probleme mehr. Zum 25. Geburtstag von Final Fantasy VII hat Square Enix eine Sammelkarten-Collection angekündigt. Mit dabei sind auch NFT-Karten. Durch die Gerüchteküchen ging derweil ein Remaster zu Skies of Arcadia. Ein ehemaliger Serien-Autor äußerte zudem Bedenken zum Remake von Silent Hill 2. Tenor: Fast unmöglich zu machen, ohne die Leute zu verärgern.

Auch Aprilscherze waren gestern natürlich zahlreich zu lesen. Wir haben für euch eine Auswahl gesammelt. Besonders stach das kostenfreie Adventure The Murder of Sonic the Hedgehog (PC) hervor, welches wirklich existiert. Neu ankündigt wurde Nobunaga’s Ambition: Awakening (PS4, Switch, PC). Damit feiert Koei Tecmo den 40. Geburtstag der Reihe. Eine Neuauflage erwartet uns mit Savant – Ascent Anniversary Edition (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC, Mobil). Einen ersten Trailer gab es jeweils zum Spin-off Neptunia GameMaker R:Evolution (PS4, PS5, Switch) und zum Strategie-RPG Goblin Slayer Another Adventurer: Nightmare Feast (Switch, PC). Seit wenigen Tagen erhältlich ist Crime Boss: Rockay City (PS5, Xbox Series, PC).

Im Herbst weltweit erscheinen soll das Action-RPG Infinity Strash – Dragon Quest: The Adventure of Dai (PS4, PS5, Switch, PC). Einen veritablen Fehlstart hingelegt hat The Last of Us Part I mit der neuen PC-Veröffentlichung. Technische Probleme machen den bisherigen Käufern zu schaffen. Den Weg auf PlayStation und PCs finden wird die Neuauflage von Live A Live. Square überließ das Spiel bisher exklusiv Nintendo. Mit einem neuen Trailer zeigte sich Synduality: Echo of Ada (PS5, Xbox Series, PC), welches auch den konkreten Untertitel erhielt. Erstes Gameplay-Material erreichte uns zudem zu Tokyo Xanadu eX+ (Switch). Der neuste Gameplay-Clip aus Final Fantasy XVI (PS5) zeigte den Kampf zwischen Ifrit und Typhon. Aus Tekken 8 (PS5, Xbox Series, PC) ging der Charakterreigen mit Jun Kazama und Ling Xiaoyu weiter.

In die Welt von CRYMACHINA (PS4, PS5, Switch, PC) wurden wir ebenso eingeführt wie in die Detektiv-Organisation von Master Detective Archives: RAIN CODE (Switch). Neue Einblicke gab es auch zu Sword Art Online: Last Recollection (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC). Übrigens ist der zweite DLC zu Sword Art Online: Alicization Lycoris nun auch für Switch verfügbar. Den konkreten Juli-Termin erhalten hat Ed-0: Zombie Uprising (PS5, Xbox Series, PC), womit der Early Access endet. Mit einem längeren Gameplay-Video zeigte sich das Pixel-Gothic-RPG Hunt the Night (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). In wenigen Tagen geht die Städtebausimulation Fabledom (PC) in den Early Access. Ebenfalls noch im April erscheint Cassette Beasts (Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Mithilfe von sammelbaren Kassetten verwandelt ihr euch im Kampf dabei gleich selbst in Monster.

Eine Demo könnt ihr aktuell zu C-Smash VRS (PSVR2) ausprobieren. Düstere Einblicke gab es in das Sci-Fi-Abenteuer Fort Solis (PS5, PC), welches noch im Sommer erscheint. Bereits nächste Woche schafft es der High-Tempo-Shooter Marfusha (PS4, PS5, Switch, Xbox One) auf Konsolen und The Caligula Effect: Overdose wird Anfang Juni auch noch für PS5 nachgereicht. Fans von Ferkuli dürften sich über eine aktuelle Verteilung für Pokémon Karmesin und Purpur (Switch) freuen. Mit einem beeindruckenden Trailer hat One Piece die lange Videospielgeschichte der Marke gefeiert. Im Rahmen des aktuellen Updates von Honkai Impact 3rd (PC, Mobil) könnt ihr euch auch eine Dokumentation der Entwickler ansehen.

Damit kommen wir zu den beiden neuen Reviews von JPGAMES. Der neue Ansatz von Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon (Switch) (zum Testbericht) konnte uns überzeugen. Ihr steuert dabei zwei Charaktere gleichzeitig. Eine Lücke in der Serien-Geschichte schließt endlich Project Zero: Die Maske der Mondfinsternis (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht). Atmosphärisch ist es ein gutes Horror-Spiel, technisch gibt es jedoch Abstriche.

Im Rahmen der neuen Erweiterung zum Pokémon-Sammelkartenspiel tauchten wir in die unterschiedlichen Welten ein. Wie es der Name schon sagt, kann man sammeln oder spielen. Wie aus Pop-up Duell aus Final Fantasy Fables: Chocobo Tales ein echtes Kartenspiel werden kann, erfahrt ihr in diesem Artikel. Wir werden weiter vom Projekt berichten!

Eine aktuelle Kolumne dreht sich um Anime-Games. Diese verdienen nämlich mehr Design-Aufwand. Es müssen nicht immer nur Fighting-Games, Rollenspiele oder Beat ’em ups sein, welche Nacherzählungen des bekannten Stoffs sind.

In den Neuerscheinungen im April 2023 geht es vor allem in die Breite. Während der ganz große Blockbuster im Aufgebot zwar fehlen mag, ist die Auswahl dennoch groß.