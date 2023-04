Pokémon Karmesin und Purpur: Neuer Geheimcode bringt euch ein besonderes Delfin-Pokémon

Die Pokémon-Championships 2023 in Europa haben heute begonnen und The Pokémon Company feiert das, wie man es so oft feiert: Mit einer Verteilaktion! So können auch jene Pokémon-Fans teilhaben, die das Event nicht besuchen. Und sogar jene, die es gar nicht interessiert.

Die Verteilung beschert allen Fans von Pokémon Karmesin und Purpur einen Seriencode für Delfinator. Wie bei Verteilungen zu Turnieren üblich ist das Delfinator natürlich nicht irgendein Delfinator. Es ist angelehnt an das Pokémon von Gavin Michael, der damit die Ozeanischen Internationalmeisterschaften 2023 gespielt hat.

0C1CV1CT0RGAV1N

Der Code ist nur bis zum 17. April 2023 gültig. Das Delfinator kommt mit dem Level 50 und einem harten Wesen. Es beherrscht die Fähigkeit Superwechsel und trägt das Item Zauberwasser. Als Attacken stehen ihm Wellentackle, Düsenhieb, Dunkelnebel und Schutzschild zur Verfügung.

Es ist heute bereits der vierte Geheimcode, den The Pokémon Company verteilt. Bei einer anderen Aktion gab es gleich drei neue Seriencodes, mit denen ihr euer Inventar in Karmesin und Purpur aufstocken könnt.

