Die Pokémon-Championships 2023 in Europa haben begonnen und hier seid ihr live dabei

An diesem Wochenende finden die europäischen Pokémon-Internationalmeisterschaften in London statt und ihr könnt natürlich auch live dabei sein, ohne Reisestrapazen auf euch zu nehmen. The Pokémon Company stellte einen umfangreichen Programmplan für Twitch vor.

Einige der weltbesten Pokémon-Trainer werden im Pokémon-Sammelkartenspiel, den Videospielen Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur, beim Pokémon GO und zum ersten Mal bei einer internationalen Meisterschaft, Pokémon UNITE, gegeneinander antreten.

Den Livestream gibt es an jedem Tag des Turniers in englischer Sprache und auf den folgenden Kanälen. Hier gibt es den Pokémon-Sammelkartenspiel-Stream, kommentiert von Adam Watson, Joe Bernard, Kyle Sabelhaus, Ross Gilbert, Shelbie Bou:

Freitag, 14. April: 10:00 Uhr – 22:00 Uhr

Samstag, 15. April: 10:00 Uhr – 22:00 Uhr

Sonntag, 16. April: Endrunde ab 11:00 Uhr auf Twitch

Die Duelle in Pokémon GO kommentiert von Amanda L., Amandie, Caleb Peng, Ryan Hackel und Will Dunphy könnt ihr euch auf dem GO-Kanal live ansehen. Die Finalrunden auf dem Hauptkanal:

Freitag, 14. April: 10:00 Uhr – 01:00 Uhr

Samstag, 15. April: 10:00 Uhr – 21:00 Uhr

Sonntag, 16. April: Endrunde ab 10:00 Uhr auf Twitch

Um Pokémon Karmesin und Purpur geht es derweil von Anfang an auf dem Hauptkanal. Hier führen euch Adam Dorricott, Kosta, Lee Provost, Lou Ackos-Cromie und Rosemary Kelley zu diesen Zeiten durch das Geschehen:

Freitag, 14. April: 10:00 Uhr – 01:00 Uhr

Samstag, 15. April: 10:00 Uhr – 01:00 Uhr

Sonntag, 16. April: Endrunde ab 10:00 Uhr auf Twitch

Und schließlich gibt es zu Pokémon Unite auch einen eigenen Kanal. Hier wird auch die Endrunde ausgestrahlt. Es führen durch das Programm: Christoph Gowitzke, Joshua Hiebert, Jake Sprague, Kirk Dubé.

Freitag, 14. April: 10:00 Uhr – 16:00 Uhr

Samstag, 15. April: Viertelfinale bis Finale ab 10:00 Uhr

Bildmaterial: The Pokémon Company