Pokémon: Der Flegmon-Park hat eröffnet und hier gibt’s die ersten Bilder

In einem früheren Artikel haben wir euch den Flegmon-Park vorgestellt, der sich designtechnisch rund um das trantütige Pokémon dreht. Der Park sollte Mitte April 2023 in Ayagawa, Kagawa in Japan eröffnen. Tatsächlich ist der Park fertiggestellt und wir zeigen euch in ersten Bildern, wie der Park so geworden ist.

Toben und Klettern mit Flegmon

Der Spielplatz lädt mit sechs unterschiedlichen Geräten zum Toben ein. Mitten im Park befindet sich eine große Erhöhung mit einem sechs Meter langen Flegmon, doch auch bei den anderen Attraktionen lässt sich immer wieder das rosa Pokémon finden.

Es ist sogar möglich, in das große Flegmon hineinzuklettern. An seinem Hinterteil befinden sich Treppen, die hinaufgestiegen werden können. Im Anschluss können die Kinder dann aus seinem Mund klettern.

Es gibt natürlich auch Muschas

Wundert euch nicht: Im Park gibt es nicht nur Flegmon, sondern auch Muschas. Sobald Muschas in Flegmons Schwanz beißt, entwickelt es sich im Anime nämlich zu Laschoking weiter.

Ansonsten gibt es die üblichen Spielgeräte, die es auch auf normalen Spielplätzen gibt: Schaukeln, rotierende Scheiben und Klettergerüste. Einige der Geräte sind sogar für Kinder mit Behinderungen geeignet.

Übrigens: Vom 14. April bis zum 14. Mai 2023 gibt es wilde Flegmon in Pokémon GO für alle zu fangen, die den Spielplatz besuchen. Bis zum 4. Mai 2025 ist es möglich, mit GO Snapshot ein Foto vom Pokémon zu machen, sodass einmal täglich ein wildes Flegmon erscheint. Zusätzlich sind einige Spielgeräte als PokéStops markiert.

Bildmaterial: Flegmon-Park, The Pokémon Company