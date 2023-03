Nur in Japan: Dieser Flegmon-Park soll Kinder mit vielen Attraktionen begeistern

Das Pokémon Flegmon ist eher weniger für seine aktive Seite bekannt. Trotzdem wird dem Schnarcher-Pokémon nun ein ganzer Park gewidmet, in dem Kinder spielen und toben können.

Der Park soll Mitte April 2023 in Ayagawa, Kagawa in Japan eröffnen. Flegmon dient schon länger als Maskottchen für die Präfektur, weshalb der Ort keine Überraschung ist. Der eigentliche Name des Parks lautet Sunshine Park Ayagawa. In diesem wird es mehrere Attraktionen geben, die an das Aussehen des Pokémons angelehnt sind.

Es soll insgesamt sechs Spielsachen geben, mit denen Kinder spielen können. Auf einer ersten Konzeptzeichnung ist zu sehen, wie der Park in etwa aussehen soll. In der Mitte des Parks befindet sich ein großer Hügel, auf dem Flegmon thront. Aber auch der Rest der Spielsachen ist an Flegmon angelehnt.

Bei dem Flegmon-Park handelt es sich um einen Teil des My-First-Pokémon-Projektes. Dabei sollen Kinder schon im jungen Alter an das Franchise herangeführt werden. Eine süße Idee – aber welchem Pokémon würdet ihr lieber einen Spielplatz widmen?

via Siliconera, Game Watch, Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak