Nach Mega-Erfolg von Mario-Film: Miyamoto stellt weitere Nintendo-Filme in Aussicht

Der Super Mario Bros. Film ist ein riesiger Hit, bricht alle Verkaufsrekorde und gilt bereits als größter Videospiel-Film aller Zeiten. Nachvollziehbar also, dass sich Teile der Besetzung bereits über ihre Verfügbarkeit für weitere Filme äußern oder gar eigene Ideen in den Raum werfen.

Auch wir finden: Weitere Filme zu den beliebten Brüdern – oder gar anderen Nintendo-HeldInnen – sind nur eine Frage der Zeit. Und das bestätigt nun auch Shigeru Miyamoto.

Nintendo bietet zahlreiche weitere Entertainer

Dieser äußerte sich nämlich – in einem Interview mit der japanischen Zeitung Nikkei – zum aktuellen Geschehen rund um den Film. In diesem Zuge zeigte sich Miyamoto auch optimistisch bezüglich der Möglichkeit, weiteren Charakteren eine (Film-)Bühne zu spendieren.

Wie aus einer Übersetzung des Interviews via Nintendo Everything hervorgeht, empfinde er Nintendo als Talent-Agentur. „Wir haben zahlreiche weitere Entertainer. Es gibt viele mögliche Wege, die wir gehen könnten – wie zum Beispiel die Verwendung von Charakteren, die für Filme geeignet wären, oder sehr bekannte Charaktere in den Fokus zu rücken.“

Mit Illumination Entertainment hat man jedenfalls einen starken Partner an der Hand. CEO Chris Meladandri wurde im Zuge des Mega-Erfolges von Der Super Mario Bros. Film jedenfalls in den Nintendo-Vorstand aufgenommen. Eine weitere Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen scheint also ziemlich wahrscheinlich.

Meladandri äußert sich wie folgt: „Herr Miyamoto und seine KollegInnen haben mich eingeladen, dem Board of Directors von Nintendo beizutreten, und in dieser Funktion arbeiten wir gemeinsam in die Zukunft.“ Konkreter wird es erstmal nicht.

Fans im Netz spinnen jedenfalls bereits wilde „Nintendo Cinematic Universe“-Theorien im Stile von Marvel. Eine Fantasie, die von einigen begrüßt und von anderen abgewunken wird. Twitter-User @kirawontmiss schreibt: „Nicht alles muss ein cinematic universe sein. Bitte hört auf!“

Wie steht ihr zu weiteren Nintendo-Filmen und einem potenziellen Univerum?

