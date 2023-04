Horizon Forbidden West bekommt ein Sequel, bestätigt Guerrilla so nebenbei

Wie Guerrilla nun durch einen Blogpost eher beiläufig bestätigt, wird es einen Nachfolger zu Horizon Forbidden West geben. Die Ankündigung fand im Nebensatz statt, denn eigentlich ging es in dem Artikel um einen Wechsel in der Führung.

Angie Smets verlässt nämlich Guerrilla und wird Head of Development Strategy bei PlayStation Studios. Als Nachfolger rücken Joel Eschler, Hella Schmidt und Jan-Bart van Beek nach. Im Text steht, dass das Team die Welt von Horizon mit einem neuen Abenteuer von Aloy ausweiten wird. Damit wird zwar nicht direkt ein neuer Teil genannt, doch es ist mehr als wahrscheinlich, dass es sich dabei um den dritten Teil der Reihe handelt.

In einem ursprünglichen Interview erklärte Guerrilla nämlich, dass Horizon als Trilogie geplant ist. Daneben gibt es noch einen gemunkelte Mehrspieler-Ableger und Remaster, die sich angeblich in der Entwicklung befinden. Bisher veröffentlicht ist nur ein VR-Spin-off namens Horizon Call of the Mountain.

Bildmaterial: Horizon Forbidden West, Sony, Guerrilla Games