GameStop-Angestellter wegen Leak zu kommender Switch im Zelda-Design gekündigt

Im März teilte ein GameStop-Angestellter aus Massachusetts ein Bild via Reddit, das auf die baldige Ankündigung der Nintendo Switch OLED im Design von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hindeutete.

Er sollte recht haben: Wenig später wurde die Konsole – nach lange brodelnder Gerüchteküche – offiziell angekündigt. Ob sich der Leak aber gelohnt hat, ist eine andere Frage. Wie Kotaku berichtet, sei der Angestellte nun nämlich gekündigt worden.

Wegen Zelda-Leak gekündigt

In einem Telefongespräch mit Kotaku gab der Angestellte an, dass er den Leak vornahm, weil er ein großer Fan des Franchises sei. Er habe andere Fans auf die möglicherweise bald startende Vorbestellungsphase aufmerksam machen wollen.

Der Angestellte hielt seinen Reddit-Post nicht für eine große Sache, zumal er keine Bilder oder speziellen Details der Konsole veröffentlichte, sondern lediglich spekulativ auf einen Datenbank-Eintrag verwies.

Eine Woche später aber sei man ihm auf die Schliche gekommen. In einem Gespräch mit seinen Vorgesetzten konfrontierte man ihn mit der Situation und stellte seine Kündigung in Aussicht. Diese erfolgte wenig später.

In einem weiteren Reddit-Post erklärte der – jetzt ehemalige – Angestellte dann, dass er gekündigt wurde und ergänzt interessanterweise, dass die Kündigung „auf Anfrage von Nintendo aufgrund meines Zelda-Leaks“ erfolgte. Im Gespräch mit Kotaku führt er weiter aus, dass sein Vorgesetzter ihn am 11. April über die Kündigung in Kenntnis setzte. Und dabei „inoffiziell“ erklärte, dass Nintendo zu dieser drängte.

Ob und inwieweit eine solche Einmischung seitens Nintendo möglich oder erfolgt ist, bleibt aktuell unklar. Weder GameStop noch Nintendo standen bislang für einen Kommentar zur Verfügung.

Dass das japanische Unternehmen auf Leaks aber wenig erfreut reagiert, bewies die kürzliche Jagd auf den Leaker des „Tears of the Kingdom“-Artbooks. Nintendo leitete nämlich rechtliche Schritte ein, um den Übeltäter zu schnappen.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Nintendo