Monster Energy wollte Pokémon und Monster Hunter die Namen rechtlich streitig machen

Monster Energy wird den meisten ein Begriff sein. Ob ihr der grünen Energiesuppe selbst frönt oder nicht – so ziemlich jede/r dürfte den Schriftzug samt markanter Kratzspur-Bildmarke vor Augen haben.

Damit das Logo bzw. der Markenname auch ein Unikat bleibt, bemüht sich das Unternehmen regelmäßig darum, anderen Unternehmen das Wort „Monster“ aus dem Vokabular – viel wichtiger aber noch – aus dem Namen zu streichen. Erst kürzlich machte Monster Energy etwa (rechtlich) Jagd auf Dark Deception: Monsters & Mortals, einem Titel von Indie-Entwickler Glowstick Entertainment.

Aber auch vor den großen Fischen macht Monster Energy nicht Halt. 2020 ging das Unternehmen gegen Ubisoft vor. Aus Gods and Monsters wurde kurzerhand Immortals Fenyx Rising. Aber es wird noch abstruser.

Monster Energy vs. Pokémon und Monster Hunter

Einem Bericht von Automaton Media zufolge, schoss Monster Energy in der Vergangenheit auch gegen größere Marken. Nicht zuletzt widmete es sich ikonischen Marken wie Monster Hunter und Pokémon, konkret dem japanischen Äquivalent Pocket Monsters. Monster Energy „wollte nicht, dass seine Marke mit einem der beiden Spiele[marken] verwechselt wird – insbesondere mit Monster Hunter X, Pokémon X und Y und Pokémon Sonne und Mond“, heißt es.

Ich meine: Wer denkt bei Pokémon nicht auch gleich an Monster Energy? Das Japan Patent Office (JPO) jedenfalls nicht. Dieses entschied nämlich: „Es besteht keine Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Herkunft des Produkts“ und kam damit zu dem Schluss, dass beide Parteien ihre Marken beibehalten. Monster Energy bleibt Monster Energy, so wie sich auch an den ikonischen Titeln Monster Hunter und Pokémon nichts tut.

Lustigerweise sind die Taschenmonster sogar älter als der bekannte Energydrink. Pokémon debütierte 1996 mit der Veröffentlichung der ersten GameBoy-Spiel-Generation, während Monster Energy erst seit 2002 für schlechte Zähne sorgt. Aber man kann es ja mal versuchen.

Übrigens: Der letzte Angriff durch Monster Energy auf einen Markennamen in Japan erfolgte im November 2022. Das Unternehmen scheint also voraussichtlich auch in der Zukunft nicht von seinen Praktiken abzuweichen.

Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak