Gamescom 2023: Geoff Keighley eröffnet die Messe erneut mit der Opening Night Live

Die E3 ist erstmal Geschichte. Das bedeutet aber nicht, dass der Gaming-Sommer ins Wasser fällt. Das beteuerte nicht zuletzt Geoff Keighley, der die E3-Absage nutzte, um sein Summer Game Fest nochmal ordentlich zu bewerben.

Auch andere Unternehmen planen bereits eifrig an ihrer E3-Alternative. Neben einer neuen Ausgabe von Ubisoft Forward, winkt etwa ein neues PlayStation Showcase am Horizont.

Der Termin für die Opening Night Live steht

Und auch um die Gamescom müssen sich Fans keine Sorgen machen. Christian Baur – seines Zeichens „Head of Gamescom“ – erklärte via Twitter: „Die Gamescom steht so gut da wie lange nicht. Es ist schade um die E3 2023, aber um unser Event in Köln muss sich niemand Sorgen machen.“

Nur passend also, dass Geoff Keighley nun ankündigte, dass die – von ihm moderierte – Opening Night Live pünktlich am 22. August ausgestrahlt wird. Vom 23. bis zum 27. August findet dann einmal mehr die Gamescom auf dem Gelände der Koelnmesse in Köln statt.

„Wir freuen uns darauf, wieder in Köln zu sein und die Fans und die Branche mit Videospiel-News direkt zu versorgen“, kommentierte Geoff Keighley.

Bildmaterial: Gamescom, Opening Night Live