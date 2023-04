Deutsche Verkaufscharts: Super Mario ist eine Klasse für sich und Resident Evil holt Hattrick

Resident Evil 4 gelingt in den aktuellen deutschen Verkaufscharts der Hattrick. In der zweiten Verkaufswoche verteidigt die Neuauflage in drei Rankings die Spitzenposition: PS5, PS4 und Xbox Series.

Auf den Current-Gen-Plattformen PS5 und Xbox Series bleiben die Verfolger unverändert. Hinter Resident Evil 4 folgen jeweils Hogwarts Legacy und Anno 1800. Auf dem PS4-Podium folgen GTA V und WWE 2K23, die auch die Top-Titel auf Xbox One stellen.

Kurz vor dem Kinostart von Super Mario Bros. Film zeigt Super Mario, dass er eine Klasse für sich ist. In den Switch-Rankings belegen fünf Spiele mit Klempner-Beteiligung die Top 10: Mario Kart 8 Deluxe (eins), New Super Mario Bros. U Deluxe (vier), Super Mario Odyssey (fünf), Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (sechs) und Mario Party Superstars (sieben). Auf Platz zwei steht Nintendo Switch Sports.

Bildmaterial: Der Super Mario Bros. Film, Nintendo, Illumination Entertainment