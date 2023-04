Final Fantasy XVI: Spannende Details zur Handlung und Parallelen zu Hamlet

Gestern Abend ging eine neue Ausgabe von State of Play an den Start. Und diese widmete sich vollends dem anstehenden RPG-Schwergewicht Final Fantasy XVI. Produzent Naoki Yoshida präsentierte ganze 25 Minuten an Gameplay, das sich sowohl der Handlung als auch der Welt, imposanten Kämpfen und den RPG-Elementen des Spiels widmete.

Geplagt von politischen Intrigen

Im Zuge der Präsentation lernten wir neben dem Historiker Harpokrates auch Vivian Neungarn kennen. Letztere sorgt nun – bei genauerem Hinsehen – für spannende neue Hinweise auf die Handlung des Spiels.

Vivian kümmert sich in Final Fantasy XVI darum, dass SpielerInnen den Überblick über die verzwickten Machtverhältnisse in den – von politischen Intrigen beherrschten – Reichen von Valisthea behalten. In Form von Datenbankeinträgen und Grafiken lesen sich SpielerInnen so optional alles nötige Wissen an, das sie für ihre Reise benötigen.

Im Rahmen der Präsentation wird dieses Feature auch entsprechend bebildert und wer hier gekonnt auf den Pause-Button hämmert, findet die eine oder andere pikante Information. Solltet ihr nach der gestrigen Präsentation genug haben und alles Weitere lieber selbst herausfinden wollen, wenn das Spiel erscheint, lest ihr besser nicht weiter. Neugierig? Dann weiter.

Verrat und Rache

Wie Twitter-Userin @aitaikimochi nämlich herausarbeitet und mit Screenshots untermauert, hört Clives und Joshuas Mutter auf den Namen Annabella – und sie scheint es auch zu sein, die hinter der Invasion Rosarias durch Truppen von Sanbreque steht.

Die verräterische Handlung mündet in der „Nacht der Flammen“ – der bekannten Schlüsselszene, in der es zum Kampf zwischen Phoenix und Ifrit kommt und die bekanntlich tragisch endet. Am folgenden Morgen wird Clive laut Datenbankeintrag – auf Geheiß seiner Mutter – versklavt und von den Truppen Sanbreques zwangsrekrutiert.

Puh, daraus kann man durchaus den Start eines Rachefeldzuges spinnen. Wie passend, dass dieser tragische Startschuss an Shakespeares Tragödie Hamlet erinnert – quasi der Rachegeschichte, an der sich bis heute zahlreiche Plots mit ähnlicher Thematik orientieren.

Ob sich im weiteren Verlauf der Handlung von Final Fantasy XVI mehr Parallelen zu Hamlet auftun, bleibt abzuwarten. Allzu lang müssen wir uns nicht mehr gedulden. Final Fantasy XVI erscheint am 22. Juni 2023 für PS5. Im Vorfeld erhalten Fans die Chance – im Zuge einer Demo – einen Blick auf das Spiel zu werfen. Allerdings lässt diese noch etwas auf sich warten. Wenn ihr euch bereits entschieden habt, findet ihr hier die Vorbestellerboni zu Final Fantasy XVI bei diversen deutschen Händlern.

