In Shepherd’s Crossing betreiben wir eine Sandbox-Farm

Am 27. April 2023 kommt auch der Rest außerhalb Japans in den Genuss von Shepherd’s Crossing, das in Japan unter dem Namen Hakoniwa Bokujou Hitsuji Mura bekannt ist. Das Spiel erscheint an diesem Tag für PC und wird die englische Sprachausgabe unterstützen.

Am selben Tag erscheint in Japan außerdem eine PS4-Version, die zu einem späteren Zeitpunkt im Rest der Welt digital nachgereicht wird. Eine digitale Switch-Version soll zusätzlich im Juni 2023 erscheinen. Die neuen Versionen sollen eine größere Auflösung und einen höheren Zoom ermöglichen.

Shepherd’s Crossing im Überblick

In Shepherd’s Crossing betreiben wir unseren eigenen Sandbox-Bauernhof. In einem großen Geld können wir Tiere und Pflanzen züchten, ohne dabei auf Geld achten zu müssen.

Es gibt zwar eine Hauptstory, doch wir selbst können entscheiden, ob wir ihr überhaupt Beachtung schenken. Mit der neuen Version ist es übrigens möglich, sieben statt drei Items auf einmal zu tragen. Dadurch arbeitet unser Farmer noch effizienter.

Besonders entspannend ist es, aus der Farm herauszuzommen und den Tieren beim Umherwuseln zuzusehen. Zudem können wir die Farm mit Zäunen ausstatten, um die Tiere in Schach zu halten.

via Gematsu, Bildmaterial: Shepherd’s Crossing, SUCCESS Corporation