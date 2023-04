Resident Evil 4: Neuer Patch behebt kritischen Fehler, aber wirft Speedrun-Szene zurück

Am Anfang des Monats berichteten wir über einen kritischen Fehler, der für euren Spielstand in Resident Evil 4 gefährlich werden konnte. Betroffene SpielerInnen erhielten keinen Zugriff auf einen wichtigen Gegenstand, was sie letztlich am weiteren Voranschreiten im Spiel hinderte.

Capcom versprach Besserung und diese ist nun da – in Form eines neuen Updates. Allerdings behebt der Patch auch einen Umstand, der zumindest für eine bestimmte Gruppe von SpielerInnen lieber unangetastet geblieben wäre.

Kritischer Fehler adé, aber Speedrun-Szene trauert

Wie aus den Patch-Notes des neuen Updates hervorgeht, habe man „ein Problem, bei dem bestimmte Schlüsselgegenstände nicht mehr erhältlich sind und den SpielerInnen daran hindern, durch die Hauptgeschichte voranzukommen“ behoben. Solltet ihr also nicht schon mit dem Spiel durch sein, könnt ihr es nun guten Gewissens beenden.

In den Patch-Notes heißt es aber weiter, dass „ein Problem, das dazu führte, dass SpielerInnen sich durch Wände warpten, wenn sie das Zielfernrohr in bestimmten Bereichen verwendeten“ behoben wurde. Klingt erstmal nach der gängigen Ausmerzung von Fehlern und das ist es im Kern auch.

Allerdings machten sich gerade SpeedrunnerInnen besagten Umstand zunutze, um einige Minuten von ihren Bestzeiten wegzuschleifen. Der Zielfernrohr-Skip ermöglichte es SpielerInnen nämlich durch – eigentlich verschlossene – Türen zu glitchen und so ganze Sequenzen des Spiels zu überspringen.

Nun, das war einmal. Für künftige Runs, wird sich die Speedrun-Szene wohl neue kreative Strategien einfallen lassen müssen. Weiterhin bietet der Patch kleinere Anpassungen hinsichtlich Grafik, Steuerung und Text für diverse Plattformen. Die vollständigen Patch-Notes lest ihr hier.

Resident Evil 4 ist seit dem 24. März 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series und PCs erhältlich.

Bildmaterial: Resident Evil 4, Capcom