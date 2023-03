Xbox Game Pass im März weiter mit einer Auswahl japanischer Games

Über zu wenig japanische Beteiligung können sich Abonnenten des Xbox Game Pass in den letzten Monaten wirklich nicht beklagen. Den Januar haben sie mit Persona-Games und Monster Hunter Rise begonnen, weiter ging es mit JoJo’s Bizarre Adventure All-Star Battle R und im Februar mit SD Gundam Battle Alliance, bevor man mit Soul Hackers 2 und Wo Long: Fallen Dynasty nochmal richtig reingehauen hat.

Und im März geht es so weiter. Auf japanischer Seite tragen sich Guilty Gear -Strive- und Ni no Kuni II: Revenant Kingdom in die Liste ein. So sieht das gesamte Line-up aus:

7. März – Guilty Gear -Strive- (Cloud, Konsole und PC)

9. März – Dead Space 2 (Cloud) EA Play

9. März – Dead Space 3 (Cloud) EA Play

14. März – Valheim (Game Preview) (Konsole)

16. März – Sid Meier’s Civilization VI (Cloud, Konsole und PC)

21. März – Ni no Kuni II (Konsole und PC)

Visualisiert sieht das so aus:

Bildmaterial: Ni no Kuni II, Bandai Namco, Level-5