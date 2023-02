Zelda: Tears of the Kingdom lockt mit diesem stilvollen, physischen Vorbestellerbonus

Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai und wenn Fans es vorbestellen möchten, werden sie sich ganz bestimmt wieder zwischen Händlern mit mehreren Vorbestellerboni entscheiden müssen.

In Deutschland ist bisher kein Vorbestellerbonus verfügbar, doch hierzulande habt ihr euch wahrscheinlich bis jetzt auch nur mit einer Vorbestellung beschäftigt, wenn ihr eine Collector’s Edition ergattern wolltet.

Als erster Händler mit einem physischen Vorbestellerbonus legt jetzt GameStop in den USA vor. Dort erhalten Fans eine besondere, hölzerne Tafel als Bonus für ihre frühzeitige Kaufentscheidung.

Auf die stilvolle Tafel ist ein Zeichen geprägt, das uns nach derzeitigem Wissensstand allerdings noch keine konkrete Bedeutung vermittelt. Wir finden es aber auch auf der japanischen Website zum Spiel als „Ladebildschirm“.

Dieses Zeichen zeigt ein Auge am oberen Rand, das an das Sheikah-Symbol erinnert. Das Auge scheint einen buchstäblichen Wasserfall aus Tränen zu weinen. Die Träne im Symbol der Sheikah steht für die Bereitschaft des Stammes, alles zu tun, um ihr Ziel zu erreichen. Eine Träne des Leids sozusagen.

Darunter sehen wir eine Art Handabdruck und es gehört nicht viel dazu, um diese mit Links Arm und Hand in Verbindung zu bringen. Links Arm verfügt im Spiel offensichtlich über spezielle Fähigkeiten. Darüber wurde schon geschrieben, bevor der Untertitel zum Spiel feststand. Aber das ist alles nur Spekulation.

Was bleibt, ist die hölzerne Tafel. Wir sind gespannt, ob sie auch den Weg nach Deutschland findet und bei einem Händler hierzulande verfügbar sein wird. Es kommt leider durchaus vor, dass sich Vorbestellerboni in verschiedenen Ländern unterscheiden.

