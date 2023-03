Star Life: Bundesministerium investiert 1 Mio. Euro in deutsches Metaverse- und NFT-Projekt

Wie aus einem Bericht von GamesWirtschaft hervorgeht, hat das deutsche Wirtschaftsministerium dem Kölner Studio Flying Sheep Unterstützung zugesagt – und zwar in Form von stolzen 1,08 Millionen Euro.

Die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (kurz: BMWK) zur Verfügung gestellte Summe soll in die Umsetzung des Online-Rollenspiels Star Life fließen. Einem Titel, für den kein Download oder Registrierung notwendig sei, und das auf nahezu allen PCs und Mobilgeräten lauffähig sein soll, wie das ambitionierte Studio beschreibt. Mit Star Life sei das „Metaverse nur einen Klick entfernt.“

Das „web-basierte Free-2-Play-Online-Rollenspiel made in Germany“ soll neben einem umfangreichen Charakter-Editor, „gemeinschaftsorientierte Erlebnisse“ – wie Konzerte oder ähnliches – liefern, aber NutzerInnen auch Shopping-Angebote unterbreiten – inklusive optionaler NFTs. Diese seien dann als virtuelles Eigentum „flexibel auf verschiedenen Plattformen“ nutzbar.

„Flying Sheep“-Gründer und -Geschäftsführer Thomas Rössig zeigt sich dankbar und äußerte sich wie folgt zu der Unterstützung durch das BMWK:

Wir sind dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz dankbar für seine Unterstützung und das Vertrauen in unser Projekt. Diese Fördermaßnahme veranschaulicht, dass die Computerspieleförderung des Bundes so wirkt, wie geplant: indem die Entwicklung innovativer Technologien in Deutschland unterstützt und Arbeitsplätze sowohl neu geschaffen als auch langfristig erhalten werden.