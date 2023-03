Zelda: Tears of the Kingdom soll Gameplay bieten, das die Spielwelt verändert

Zelda-Produzent Eiji Aonuma feierte in der vergangenen Woche seinen 60. Geburtstag – Happy Birthday vorweg! Den eigenen Ehrentag nahm sich die Branchengröße zum Anlass, bei den Famitsu Game Awards aufzutreten, wo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom auch den Preis für den meist erwarteten Titel gewann.

Aonuma nahm den Preis entgegen und nutzte die Chance für einen kleinen, aber interessanten Hinweis zum anstehenden Schwergewicht. Dass dieser so viel Aufmerksamkeit bekommt, liegt vor allem daran, dass sich Nintendo nach wie vor ziemlich bedeckt hält, was das Gameplay angeht.

Gameplay, das die Spielwelt verändert

Die entsprechende Übersetzung liefert Genki_JPN (via Nintendo Life) – der Twitter-User widmet sich regelmäßig Neuigkeiten aus der japanischen Spieleindustrie. Nachfolgend der besagte Ausschnitt aus der Dankesrede von Aonuma:

In der Fortsetzung – Tears of the Kingdom – wird außerdem die freie Fantasie der SpielerInnen mit neuem Gameplay unterstützt, das Veränderungen in der Spielwelt mit sich bringen wird …

Im Folgenden äußerte Aonuma seine Hoffnung, dass SpielerInnen darüber „angenehm überrascht“ sein und die Erkundung eines Hyrule „in unbekanntem“ Zustand genießen werden.

Interessant! Allzu viel gab Nintendo noch nicht zur Fortsetzung des gefeierten „Breath of the Wild“ preis. Vielleicht ja, weil sich SpielerInnen möglichst nichtsahnend in ein neues Abenteuer voller Überraschungen stürzen sollen.

Überraschend gestaltete sich zuletzt bereits der Umstand einer möglichen Inspiration durch Banjo-Kazooie. Weniger schöne Schlagzeilen machte der heiß erwartete Titel mit einem massiven Leak, der nicht nur Nintendo zu ärgern weiß. Ein YouTube-Kanal kann die Veröffentlichung kaum noch abwarten und lieferte zuletzt ein spannendes Vergleichsvideo zwischen „Tears of the Kingdom“ und dem Vorgänger „Breath of the Wild“.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo