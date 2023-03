Sonntagsfrage: Werdet ihr nochmal im Nintendo-3DS- und Wii-U-eShop zuschlagen?

Vor einem Jahr verkündete Nintendo die Schließung vom Nintendo-3DS- und Wii-U-eShop. Ab dem 27. März werden SpielerInnen keine Möglichkeit mehr haben, bestehende Inhalte aus diesen eShops zu kaufen und herunterzuladen. Ein kleiner Trost bietet lediglich die Tatsache, dass bereits gekaufte Spiele auch nach dem 27. März heruntergeladen werden können. Dennoch endet damit eine Ära, vor allem die Ära der Virtual Console.

In beiden Shops befinden sich u.a. unzählige Klassiker aus Zeiten des Game Boy (Color) und Game Boy Advance, wie zum Beispiel die ersten Pokémon-Spiele, Golden Sun und Zelda: The Minish Cap. Einige dieser Spiele gibt es ebenfalls seit kurzem als Angebot im NSO-Abo. Jedoch ist das bisherige und zukünftige Angebot (noch) nicht in der kompletten Breite mit der Virtual Console vergleichbar. Das ist wirklich schade.

Bereits vor etwas mehr als einem Jahr haben wir in einer Sonntagsfrage die Frage gestellt, ob ihr nochmal einige Titel kaufen werdet bevor die eShops vom Nintendo 3DS und Wii U zumachen. Damals gab die Mehrheit an, dass sie keine Spiele mehr aus den eShops herunterladen werden. Doch nun steht die Schließung kurz bevor. Aus diesem Grund stellen wir euch heute nochmal dieselbe Frage. Eventuell hat sich die Meinung einiger Personen geändert so kurz vor der Schließung.

Datenschutzhinweis: Für unsere Sonntagsfrage nutzen wir den externen Dienst Strawpoll. Strawpoll (Datenschutzerklärung) nutzt unter anderem Googles ReCaptcha, um Mehrfachstimmen auszuschließen. Wenn ihr eure Stimme bei den Sonntagsfragen aktiv abgebt, dann nutzt ihr damit den externen Dienst Strawpoll und übertragt Daten an Strawpoll.

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 05. März