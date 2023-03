Sorry, aber dafür hat Nintendo kein Lob verdient

In diesem Jahr hat Nintendo endlich Game-Boy-Spiele bei Nintendo Switch Online aufgenommen. Was schon lange durch die Gerüchteküche köchelte und ebenso lange von Fans gewünscht war, ist endlich Realität. Wario Land 3 auf der Switch, Metroid II – Return of Samus, oh mein Gott! Zelda: Minish Cap ohne das teure GBA-Modul. Danke, danke, danke, Nintendo!

Was auf den ersten Blick großartig klingt, hat aber eigentlich kein Lob verdient. Denn im gleichen Atemzug stellt Nintendo auch den Service auf Wii U und Nintendo 3DS ein. Den bisherigen 16 Game-Boy- und Game-Boy-Advance-Titeln bei Nintendo Switch Online stehen insgesamt 155 Spiele entgegen, deren digitalen Zugang Nintendo ausradiert.

Pokémon-Klassiker kaufen? Versuchs mal.

Dazu zählen Spiele wie Pokémon Rote und Blaue Edition, die nach der Schließung des 3DS-Stores nur auf der Original-Hardware erhältlich sein werden. Pokémon, die ersten Pokémon-Spiele! Videospielgeschichte.

Phil Salvador, Director der Video Game History Foundation, hat darüber hinaus noch genauer hingeschaut und festgestellt, dass 74 Prozent aller Pokémon-Spiele in Kürze kommerziell (auf dem Erstmarkt) nicht mehr zugänglich sein werden. Manche, wie das nur digital erhältlich Pokémon Rumble U wird es schlicht überhaupt nicht mehr geben.

Das ist natürlich nur ein Auszug, aber ein besonders eindrucksvoller. Denn Pokémon gehört natürlich zu den beliebtesten Marken der Welt und ist ein Franchise mit inzwischen Dutzenden Spielen. Von denen der Großteil künftig nicht mehr verkauft wird.

Dazu kommen Fälle wie Shin Megami Tensei IV, die in Europa nur digital und nur für 3DS erschienen sind. Der Regionlock – wenigstens den hat Nintendo überwunden – tut hier sein Übriges. Die Virtual Console von 3DS und Wii U war nicht nur eine Goldgrube für Fans von Klassikern, sondern auch in Sachen Konservierung äußerst wertvoll.

Videospielgeschichte nur im Abo

Hinzu kommt, dass Nintendo die Klassiker nicht nur hinter einem Online-Abo versteckt, sondern teilweise sogar hinter dem Erweiterungspass, also der teuersten Abo-Stufe bei Nintendo. Zugegeben, der Zugang zu Nintendo Switch Online ist deutlich günstiger als die Abos der Konkurrenz. Aber dafür bekommt man abseits der Legacy auch deutlich weniger geboten.

Nein, es ist nicht falsch, dass Nintendo jetzt die Virtual-Console-Games auf Nintendo Switch bringt. Das ist sogar gut. Es ist schlecht, dass man nur so wenige Spiele bringt, sie hinter Abo-Schranken versteckt und parallel dazu den Zugang zu alten Spielen auf älteren Systemen in viel größerer Zahl ausradiert.

Neben den 74 Game-Boy-Spielen verlieren wir allein mit der Abschaltung der Wii U übrigens auch 94 NES-Spiele, 51 SNES-Spiele, 21 N64-Games und 31 3DS-Spiele. Mit der 3DS Virtual Console gehen ebenfalls über 150 Klassiker verloren.

Wir sind nicht sicher vor der Rotation

Die Bibliothek der Klassiker auf Nintendo Switch füllt sich. Nachdem es ganz langsam mit SNES- und NES-Spielen begonnen hatte, gibt es inzwischen auch viele N64-Spiele und erste Game-Boy-Spiele. Das ist gut, aber es könnte viel besser sein und Nintendo könnte die Spiele zugänglicher machen und sie zum fairen Einzelkauf anbieten.

Das Abo auf Nintendo Switch ist vergleichsweise günstig, aber als regelmäßige Ausgabe für viele Menschen trotzdem zu teuer. Zumal das Erweiterungspaket (N64 und Game Boy Advance) nur im Jahresabo verfügbar ist. Für viele bietet sich ein gezielter Einzelkauf mehr an. Sony bekommt das mit den neuen Klassikern auch hin: Wild Arms bekommt ihr im Abo bei PlayStation Plus Premium, aber ihr könnt es genauso gut für 9,99 Euro einzeln kaufen. Syphon Filter kostet ebenfalls 9,99 Euro und so weiter.

Der Einzelkauf hat auch einen weiteren Vorteil: Wir sind nicht gefeilt davor, dass Nintendo übermorgen auf die Idee kommt, Zelda: Minish Cap wieder aus dem Abo rauszurotieren. Wieso man so etwas machen sollte, das wäre doch Unsinn? Ja, wieso sollte man auch Super Mario Galaxy im Switch-eShop verkaufen und es dann wieder herausnehmen. Das wäre wirklich Quatsch.

In diesen Tagen könnt ihr auf Wii U und 3DS noch Super Mario Galaxy für 9,99 Euro einzeln kaufen. Oder Perlen wie Zelda: Majora’s Mask zum gleichen Preis. Metroid Fusion, jetzt nur im Jahresabo auf der Switch verfügbar, gibt es noch einige Tage für 6,99 Euro auf der Wii U. Ebenso wie Zelda: Minish Cap, Golden Sun und Final Fantasy Tactics Advance. Auch NDS-Klassiker lauern, die es auf der Switch noch gar nicht gibt. Zelda: Phantom Hourglass, Zelda: Spirit Tracks und Fire Emblem Shadow Dragon für 9,99 Euro.

Ja, es ist gut, dass Nintendo sein Vermächtnis endlich auch auf der Switch konserviert und ich gehe davon aus, dass wir das Abo auch in die nächste Konsolengeneration mitnehmen. Und Nintendo wird nach und nach aufbessern. Aber bis man den Stand erreicht, den man schon hatte, werden wohl Jahre vergehen.

Bei der vergleichsweise sehr überschaubaren Zahl an Spielen, dem eingeschränkten Zugang und teilweise auch der technischen Umsetzung gibt es mehr als genug Nachholbedarf. Und bitte kommt mir keiner mit „wir können doch froh sein, dass … “ – das ist kein Pro-Argument für halbherzige Umsetzungen. Kein Grund, Nintendo dafür zu loben. Immerhin gibt’s im Gegenzug auch Geld.

Bildmaterial: Nintendo