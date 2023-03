Das war … Kalenderwoche 10/2023

Eine ereignisreiche Woche mit Präsentationen von Level-5, Capcom und Paradox liegt hinter uns. Auch daneben gab es noch Ankündigungen, Neuveröffentlichungen sowie viele weitere Trailer. Zum Schluss findet ihr dann noch vier Reviews und eine neue Kolumne. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Level-5 hatte sich zur letzten Nintendo Direct zurückgemeldet. Die kommenden Titel hat man nun bei der Level-5 Vision 2023 nochmals ausführlich gezeigt. Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes (Switch) erhielt einen Trailer und die Bestätigung, dass es eine deutsche Veröffentlichung gibt. Ebenfalls am Start waren das Fußball-RPG Inazuma Eleven: Victory Road (Switch, PS4, Mobil), das Detektiv-RPG Decapolice (Switch, PS4, PS5) und die Lebenssimulation Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time (Switch). Für den Westen kündigte Level-5 zudem das kooperative Robot-Action-RPG Megaton Musashi: Wired (PS4, PS5, Switch, PC) an.

Bei Capcom Spotlight hatte Capcom ebenfalls ein volles Programm. Zu Resident Evil 4 (PS4, PS5, Xbox Series, PC) veröffentlichte man die Demo und stellte auch den CG-Film Resident Evil: Death Island vor. Für die nachgereichte Konsolenveröffentlichung von Monster Hunter Rise (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) datierte man auch endlich die Sunbreak-Erweiterung. Auch das Online-Spiel Exoprimal (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) erhielt das Datum, dasselbe gilt für die Neuauflage Ghost Trick: Phantom-Detektiv (PS4, Switch, Xbox One, PC). Immerhin eine Kommentatorin hatte man für Street Fighter 6 (PS4, PS5, Xbox Series, PC) auf Lager.

Bei Paradox Interactive standen drei Neuankündigungen im Zentrum. Für Strategiefans zeigte man The Lamplighters League (Xbox Series, PC), mit Life by You orientiert man sich an Die Sims und mit Cities: Skylines II (PS5, Xbox Series, PC) geht die erfolgreiche City-Builder-Reihe weiter.

Einen neuen Trailer samt Veröffentlichungsdatum gab es zu Starfield (Xbox Series, PC). Hoffentlich hält dieses nun. Bei Final Fantasy XVI (PS5) ging es vermehrt um die verschiedenen Inspirationen des Teams. So nimmt man die Spielstruktur von God of War und auch zur Geschichte und Action hatte man Vorbilder.

Bandai Namco überraschte mit der Enthüllung eines neuen Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi. Auch Chucklefish dreht mit Wargroove 2 (Switch, PC) eine weitere Runde. Die Liste der Neuveröffentlichungen ist ebenfalls ansehnlich. Gruseln können wir uns endlich mit Project Zero: Die Maske der Mondfinsternis (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC), Fans von Roguelike-RPGs schnappen sich void* tRrLM2(); //Void Terrarium 2 (PS4, Switch), mit Paranormasight (Switch, PC, Mobil) wird es übernatürlich, in Mato Anomalies (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) sind eure Detektivfähigkeiten gefragt, eine mysteriöse Welt – auch in der Nacht – bietet Clash: Artifacts of Chaos (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) und Monster sammeln und Echtzeitkämpfe führen könnt ihr mit Summoners War: Chronicles (PC, Mobil).

Den letzten Trailer vor dem Kinostart zeigte Nintendo zu Der Super Mario Bros. Film, welcher wieder viele Easter-Eggs bot. Das Action-RPG CRYMACHINA (PS4, PS5, Switch, PC) von FuRyu hatte den Eröffnungsfilm im Angebot. Das Veröffentlichungsdatum nannte uns Bandai Namco zu Sword Art Online: Last Recollection (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC). Auch Rune Factory 3 Special (Switch, PC) erhielt frisch den Termin. Je eine Demo ausprobieren könnt ihr bereits zu Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon (Switch) (Link) und GrimGrimoire OnceMore (PS4, PS5, Switch) (Link).

Mit ungewöhnlichem, neuem Design überraschte Paul Phoenix aus Tekken 8 (PS5, Xbox Series, PC). In die Geschichte von Der Herr der Ringe: Gollum (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) gab es auch neue Einblicke, das Gameplay-Material zu RoboCop: Rogue City (PS5, Switch, Xbox Series, PC) war von einer Verschiebung begleitet. Noch im April erscheint Sherlock Holmes: The Awakened (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Im Juni geht es mit Front Mission 2: Remake (Switch) weiter. Ab sofort könnt ihr zudem eine Demo von Front Mission 1st: Remake (Switch) anspielen.

Schon bald geht mit Peridot (Mobil) das nächste Projekt von Niantic an den Start. Noch im April taucht ihr mit The Library of Babel (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) in eine düstere Zukunftsvision ein. Auf den Bauernhof nimmt euch Everdream Valley (PS4, PS5, Switch, PC) mit. Der neue Trailer zum Pokémon-Anime führte weitere Charaktere ein, welche den Platz von Ash Ketchum einnehmen. Die Turtles melden sich im Film Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem zurück. Das Horror-Spiel Ib ist ab sofort auch für Nintendo Switch verfügbar.

Die Rückkehr von Castlevania feierte in dieser Woche Dead Cells (PS4, Switch, Xbox One, PC) im Rahmen eines DLCs. Auch zu Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom (PS5, Switch, PC) sind neue Inhalte erschienen. Gar kostenlos trumpft Streets of Rage 4 (PS4, Switch, Xbox One, PC) mit neuen Inhalten und Verbesserungen auf. Etwas kurios ist die Geschichte eines 3DS-Spiels, welches es kurz vor der Schließung des 3DS-eShop noch schaffte. The Pokémon Company zeigte sich hingegen kreativ mit einem musikalischen Remix. Zu Final Fantasy XIV könnt ihr euch nun eine Puma-Kollektion sichern.

Damit kommen wir nun zu den vier neuen Reviews von JPGAMES. Wer den ersten Boss aus Wo Long: Fallen Dynasty (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) schafft, erhält empfehlenswerte Souls-Kost. Das Spiel folgt dem Nioh-Prinzip, glücklicherweise aber mit verbessertem Loot-System. Deutlich entspannter zeigt sich Kirby’s Return to Dream Land Deluxe (Switch) (zum Testbericht). Das tolle Jump ’n’ Run verfügt über einen neuen Epilog. Serien-Fans finden in Fire Emblem Engage (Switch) (zum Testbericht) gewohnte Kost. Große Neuerungen fehlen, auch moderne Features werden vermisst. Viel Potential hat Forspoken (PS5, PC) (zum Testbericht), aber leider schöpft man es nicht aus. Es gibt viel zu erkunden, die Kämpfe sind hektisch und die Geschichte vorhersehbar.

In unserer neuen Kolumne geht es schließlich noch um Nintendo Switch Online. Für die Einbindung von Game-Boy- und Game-Boy-Advance-Titeln hat Nintendo nämlich kein Lob verdient. Warum, das erfahrt ihr hier.