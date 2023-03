Humble sammelt für Erdbebenopfer: Mega-Bundle im Wert von 1.000 Euro für etwa 28 Euro

Humble Bundle ist bekannt dafür, Bundles mit Videospielen anzubieten, deren Wert über dem Verkaufspreis liegt. Anlässlich der schrecklichen Erdbeben in der Türkei und Syrien hat das Unternehmen nun ein Earthquake Relief Bundle veröffentlicht, das aus 72 Spielen besteht. Die Einnahmen gehen vollständig an die Erdbebenhilfe in den betroffenen Ländern.

Das ist im Humble Bundle enthalten

Die größten Spiele-Highlights des Bundles sind Gotham Knights, Ghostrunner und Pathfinder: Kingmaker – Enhanced Plus Edition. Allein diese drei Titel sind mehr wert als der Mindestpreis, der für das Paket entrichtet werden muss.

SpielerInnen müssen nämlich mindestens 28,03 Euro bezahlen, um die 72 Spiele zu erwerben. Nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Aktuell liegt der durchschnittliche Kaufpreis bei 30,37 Euro. Die höchsten Spendensummen sind weiter unten auf der Seite von Humble Bundle zu finden.

Außerdem gibt es eine digitale Variante von Starfinder, das eigentlich ein Table-Top-Spiel. Zudem finden sich bekannte Spieleklassiker wie XCOM 2, System Shock 2 und PayDay 2 unter den Titeln, die im Bundle enthalten sind. Vor allem Indie-Fans dürften mit Titeln wie Cris Tales auf ihre Kosten kommen.

Im Bundle enthalten sind zudem einige Spiele von türkischen Entwicklerstudios. Zu den Spielen zählen Mount & Blade: Warband oder auch Lighthouse Keeper. Alle Einnahmen gehen zu 100 % an Wohltätigkeitsorganisationen. Bisher sind über 1,7 Millionen Euro zusammengekommen.

Bildmaterial: Humble Bundle