FOMO geht um: Pokémon GO Plus + ausverkauft – so ist die Lage in Deutschland

Bei Pokémon Presents kündigte The Pokémon Company in dieser Woche Pokémon GO Plus + an. Ein neues Gadget, das auf Pokémon GO Plus aufbaut – das hattet ihr bereits erahnt. Das Gerät hat aber im Vergleich zum in die Jahre gekommenen Pokémon GO Plus einige zusätzliche Funktionen.

Es ist nicht nur mit dem neuen Pokémon Sleep kompatibel, sondern bietet auch neue Mechaniken für Pokémon GO. Und diese neuen Funktionen finden viele Trainer sehr sinnvoll. Vor allem verwertet Pokémon GO Plus + auch Superbälle und Hyperbälle. Viele Fans wollen sich das Gerät kaufen.

Doch das wird offensichtlich gar nicht so einfach. In den USA geht schon die FOMO (fear of missing out) um. Unter dem Tweet von Pokémon-Influencer Leek Duck werden etliche Bedenken laut. Pokémon GO Plus + war in den USA nach der Präsentation von Pokémon Presents auf der offiziellen Nintendo-Website vorbestellbar – und innerhalb von Minuten vergriffen. Jetzt warten Fans darauf, dass es weitergeht.

In Deutschland könnte es besser laufen, aber das ist natürlich nicht gesagt. Nintendo of America und Nintendo Europe werden größtenteils autark geführt. Klar ist aber schon mal – und das dürfte viele Fans beruhigen: Pokémon GO Plus + wird im freien Handel verfügbar sein.

Amazon hat bereits eine Produktseite* online, die Vorbestellung ist jedoch noch nicht möglich. Viele fürchten die Exklusivität im My Nintendo Store, die damit vom Tisch ist. Wir aktualisieren diesen Artikel, sobald Vorbestellmöglichkeiten in Deutschland vorliegen.

Bildmaterial: The Pokémon Company