Nintendo Switch OLED im Design von Zelda: Tears of the Kingdom angekündigt

Die Gerüchte um eine Nintendo Switch im Design von Zelda: Tears of the Kingdom sind fast so alt wie die Ankündigung des Spiels. Auch heute kursierten sie wieder vor 16 Uhr durch die sozialen Medien. Und freilich, welches Spiel, wenn nicht Tears of the Kingdom.

Nach 16 Uhr war es dann auch offiziell. Nintendo präsentierte ein OLED-Modell mit den bekannten Verzierungen, die auf Zelda: Tears of the Kingdom zurückzuführen sind. Die Konsole erscheint bereits am 28. April und damit noch vor dem Spiel, das am 12. Mai 2023 erscheint. Darüber hinaus kündigte man auch noch den passenden Pro Controller und eine neue Tasche an.

Der Trailer zum OLED-Modell

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo