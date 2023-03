The Pokémon Company sucht per Stellenanzeige jemand mit NFT- und Blockchain-Expertise

Stellenanzeigen in der Videospielbranche sorgen vor allem für Aufregung, wenn sie vermeintlich noch unangekündigte Projekte verraten. Manchmal bekommen auch die geforderten Fähigkeiten für diese Stellen ganz besondere Aufmerksamkeit. So ist es heute bei einer Stellenanzeige von The Pokémon Company, über die VGC berichtet.

Bei LinkedIn sucht The Pokémon Company International jemand mit Kenntnissen in den Bereichen Blockchain, NFT und Metaverse. Die Stelle fülle eine „entscheidende Rolle“ im President & Corporate Development Office des Unternehmens aus.

Dieses Büro nimmt eine Reihe von Aufgaben wahr, dazu zählt auch die Beratung von Präsident Tsunekazu Ishihara und des Führungsteams hinsichtlich strategischen Ausrichtungen. Die neue Stellenausschreibung zählt folgerichtig auch zu den Aufgaben des oder der neuen Angestellten, dass man „Investitionen, strategische Projekte und Partnerschaften“ identifiziert, bewertet und durchführt.

Technologien und Marktakteure sowie Trends in den Bereichen Spiele, Medien und Unterhaltung sollen zudem beobachtet und bewertet werden. Insofern scheint es nur konsequent, dass man dafür auch „fundierte Kenntnisse und Verständnis von Web 3, einschließlich Blockchain-Technologien und NFT, und/oder Metaverse“ mitbringt. Auch wenn das natürlich ein Trend ist, der nicht allen gefällt.

Aber in aller Deutlichkeit: Das bedeutet nicht, dass ihr in Kürze NFT in Pokémon-Spielen kaufen könnt. Es bedeutet aber, dass sich The Pokémon Company mit dem Thema beschäftigt. Aber das machen zurzeit vermutlich alle großen Publisher.

Bildmaterial: Pokémon Meister-Reisen, The Pokémon Company