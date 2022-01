Castlevania: Konami prüft „neue Möglichkeiten für Titel“ der Serie

Für das übliche Kopfschütteln sorgte die gestrige Ankündigung der Initiative Konami Memorial NFT. Unter diesem Label wird Konami in Kürze anlässlich des 35. Geburtstags von Castlevania NFT-Kunstwerke versteigern.

In der Aufregung ging ein wenig unter, dass Konami mit der Marke eigentlich auch noch mehr vorhat. In letzter Zeit wurde bereits die Castlevania Advance Collection für PC und Konsolen veröffentlicht, ebenso wie Castlevania: Grimoire of Souls für Apple Arcade.

„Mit Blick auf die Zukunft der Castlevania-Reihe werden wir die derzeit erhältlichen Titel weiterhin unterstützen, aber auch neue Möglichkeiten für Titel prüfen, die die Erwartungen der Spieler erfüllen und übertreffen werden“, heißt es von Konami.

Ein neues Castlevania also? Das wäre natürlich wünschenswert. Vielleicht sogar eines, das an die Ursprünge der Serie anknüpft? Oder möchtet ihr lieber ein weiteres 3D-Abenteuer sehen?

In welche Richtung es geht, dürfte schon feststehen. Das neue Castlevania wird laut Medienberichten als „Reimagination“ beschrieben und sei derzeit bei Konami in Japan und mithilfe externer Partner in Arbeit.

Bildmaterial: Castlevania: Harmony of Dissonance, Nintendo, Konami