Final Fantasy XVI : Neuer Gameplay-Clip gibt Einblick in den Kampf zwischen Ifrit und Typhon

Im Zuge der PAX East 2023 traten Naoki Yoshida und Michael-Christopher Koji Fox mit Final Fantasy XVI auf und hatten dabei mehr Informationen und Bewegtbild im Gepäck als eingangs erwartet.

Man präsentierte etwa einen Trailer, der sich der Welt und ihrer Erkundung widmet. Ein weiterer Trailer rückte die vier wichtigsten Säulen des Spiels in den Fokus. Außerdem gab es neue Eindrücke zu Clives mächtigen Esper-Fähigkeiten. Und nicht zuletzt beantworteten Yoshida und Koji Fox (humorvoll) die brennendsten Fan-Fragen.

Nun schaltet man wieder einen Gang runter und widmet sich einmal mehr der Veröffentlichung kurzer Gameplay-Eindrücke via offiziellen japanischen Twitter-Kanal zum Spiel.

Ifrit vs. Typhon

Der neueste Clip präsentiert dabei einen kurzen, aber zusammenhängenden Einblick in den Kampf zwischen Eikon Ifrit und Typhon. Letzterer gab sich – zumindest namentlich – schon diverse Male in Ablegern der Serie die Ehre. Ob Typhon in Final Fantasy XVI die Rolle eines Eikon ausfüllt, ist bislang noch unklar.

Dafür spricht die Inszenierung des Kampfes – mit den Fighting-Game-typischen Lebensleisten am oberen Bildschirmrand, inklusive passendem Charakter-Emblem. Diese Form der Kampfdarstellung war bislang zumindest vorrangig den großen Gefechten gegen Eikons vorbehalten.

Der kurze Ausschnitt aus dem Kampf lässt uns zudem einen Blick auf Ifrits Fähigkeiten im Kampf werfen. Neben einem einfachen Angriff und Sprung stehen SpielerInnen hier offensichtlich noch magische Angriffe – wie „Fireball“ und „Wildfire“ – zur Verfügung. Außerdem setzt Ifrit im gezeigten Ausschnitt zum präzisen Ausweichsprung an und bestraft den verfehlten Angriff des Feindes mit einem satten Konter. Es folgt ein flotter Komboangriff, ehe das Video endet.

Final Fantasy XVI erscheint am 22. Juni 2023 für PS5. Im Vorfeld erhalten Fans die Chance – im Zuge einer Demo – einen Blick auf das Spiel zu werfen. Allerdings lässt diese noch etwas auf sich warten.

Bildmaterial: Final Fantasy XVI, Square Enix