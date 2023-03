Grasshopper Manufacture: „Es wird etwas passieren“ beim Suda51-Studio anlässlich des Jubiläums

Gestern feierte Grasshopper Manufacture sein 25. Jubiläum. Das nahm sich das Suda51-Studio zum Anlass, um einen Countdown loszutreten, der am 9. Juni um 8:00 Uhr deutscher Zeit ablaufen soll.

Auf der entsprechenden Webseite heißt es: „Es wird etwas passieren.“

Was genau das ist? Das erfahren wir wohl erst in rund zwei Monaten. Fest steht, dass Suda51 nach Abschluss der „No More Heroes“-Saga bereits seit einer Weile drei brandneue IPs im Ofen hat. Gut möglich, dass wir ja eine – oder mehr – davon bald zu Gesicht bekommen?

Im Zuge des Jubiläums veröffentlichte das Studio auch eine Dankesnachricht via Twitter: „Heute feiert Grasshopper unser 25-jähriges Jubiläum! Vielen Dank für all Ihre Gunst und Unterstützung und auf weitere 25 Jahre. Ich werde diesen Tag vor 25 Jahren nie vergessen, obwohl ich 2022 in das Unternehmen eingetreten bin. Also wie auch immer, was hat es mit diesem Countdown auf sich?“

