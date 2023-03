Nobunaga’s Ambition: Awakening feiert im Juli den 40. Geburtstag der Serie

Koei Tecmo hat Nobunaga’s Ambition: Awakening für PS4, Nintendo Switch und PC-Steam angekündigt. Mit dem Spiel, das bereits am 20. Juli 2023 veröffentlicht werden soll, möchte man das 40-jährige Jubiläum der traditionsreichen Serie feiern.

In Nobunaga’s Ambition: Awakening erleben SpielerInnen einmal mehr das Leben eines Daimyō, eines mächtigen japanischen Anführers, in den unruhigen Zeiten der Warring States Period des 16. Jahrhunderts.

Als Oberhaupt eures Clans müsst ihr Entscheidungen in den Schlüsselbereichen Wirtschaft, Diplomatie und Militär treffen, stets in der Hoffnung, das Land zu vereinen. In Gesprächen mit euren Offizieren legt ihr die Marschrichtung fest und entwickelt Strategien.

Die Belagerung, eines der beliebtesten Spielelemente der Reihe, kehrt mit neuen Funktionen zurück. Darüber hinaus soll der Jubiläumstitel weitere neue Features erhalten, die dem 40. Serientag der Serie angemessen sind.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Nobunaga’s Ambition: Awakening, Koei Tecmo