CRYMACHINA: Das Action-RPG führt uns in die Story und Charaktere ein

NIS America hat einen neuen Einführungstrailer zu CRYMACHINA veröffentlicht. Das Video stellt uns die Story und einige der Charaktere näher vor, darunter Leben, die zitiert wird mit: „Humans are stupid“.

Der Titel spielt zu einer Zeit, in der die Menschheit schon vor Tausenden Jahren ausgestorben ist. Die Dei ex Machina sind damit beauftragt, die Menschheit nach Eden zurückzubringen. Dabei spielen wir die Geschichte von drei E.V.E nach, die der Psyche verstorbener Menschen nachgebildet und in synthetische Körper gepflanzt wurden.

Das Action-RPG wird am 6. Juli 2023 in Japan für PlayStation und Nintendo Switch erscheinen, gefolgt von einer Veröffentlichung im Westen im Herbst. Dann erscheint eine weitere PC-Version für Steam. Bei Amazon* könnt ihr eine Deluxe Edition für PS4, PS5 und Switch schon vorbestellen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: CRYMACHINA, NIS America, FuRyu, Aquria