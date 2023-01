Oops: Pikachu sagt das F-Wort aus Versehen auf offiziellem Pokémon-Account

Pikachu ist seit vielen Jahren der Liebling der Kids. Auch der japanische Tiktok-Account von Pokémon setzt auf Pikachu. Die Reichweite der Plattform nutzt man regelmäßig für kindgerechte Auftritte von Pikachu. Doch der letzte Auftritt ging gehörig in die Hose.

Pikachu hat nicht erst seit Ryan Reynolds eine echte Stimme, doch auch der brachte in Meisterdetektiv Pikachu nicht die Worte über die Lippen, die man Pikachu jetzt auf dem japanischen Pokémon-Account bei Tiktok in den Mund legte. Und die waren alles andere als kindgerecht.

Bei Tiktok kann man seine kurzen Videos kostenlos mit Musik und Sounds überspielen und der Social-Media-Mensch von Pokémon entschied sich für das beliebte Kinderlied „If You’re Happy and You Know It“, das auch in der eingedeutschten Variante hierzulande sehr beliebt ist.

Die von Andy Arthur Smith bei Tiktok zur Verfügung gestellte Interpretation setzt aber auf einen leicht „optimierten“ Liedtext: „If you’re fucking happy and you motherfucking know it clap your motherfucking hands.“ Oops. Das Video war dann ziemlich schnell gelöscht, aber der Schaden war angerichtet. Ihr könnt Aufzeichnungen unter anderem bei Twitter finden.

Die Betreiber des japanischen Accounts sind höchstwahrscheinlich der englischen Sprache nicht mächtig. Wir hoffen, sie bekommen keine ernsthaften Probleme. Aber, wie Kotaku weiß, es ist nicht das erste Mal, dass Pikachu nicht ganz astrein bleibt. In Meisterdetektiv Pikachu sagte er unter anderem „hell“ und „damn“.

via Kotaku, Bildmaterial: Detective Pikachu, Warner Bros. / The Pokémon Company