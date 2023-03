Final Fantasy XVI: Attack on Titan und diese weiteren Werke haben die Esper-Kämpfe inspiriert

Final Fantasy XVI ist aktuell in aller Munde. Immerhin fand kürzlich eine Medientour statt, die das Team hinter dem Spiel dazu nutzte, neue Einblicke in den nächsten Serienableger zu gewähren. Die KollegInnen von Well Played haben Square Enix in Japan besucht und mit Produzent Naoki Yoshida, Director Hiroshi Takai, Combat Director Ryota Suzuki und Koji Fox gesprochen, der für die Lokalisierung verantwortlich ist.

Die Inspiration hinter den Esper-Kämpfen

Im Interview kommt das Team auch auf die großen „Esper vs Esper“-Kämpfe zu sprechen, die bereits in den Trailern imposant für offene Münder sorgten. Und von denen wir auch im Zuge der aktuellen Previews frische Eindrücke gewinnen konnten.

Yoshida erklärt, dass sich das Team – für diese Kämpfe – von Werken wie Ultraman, Godzilla, Neon Genesis Evangelion und sogar Attack on Titan habe inspirieren lassen. Das Team liebe besagte Werke, entsprechend dürfen SpielerInnen mit Ähnlichkeiten rechnen. Die Preview-Demo zeigt den Kampf zwischen Ifrit und Garuda, in dem die Fäuste – aber auch die einen oder anderen Gliedmaßen – fliegen.

In diesem Bezug kritisierten einige SpielerInnen, dass der Kampf sehr träge wirke. Auch wir fanden den Kampf zwar audiovisuell beeindruckend, aber spielerisch eher langweilig. Im Gespräch mit TheGamer gibt Yoshida aber Entwarnung.

Die Esper-Kämpfe sollen einzigartig ausfallen. Während die Konfrontation zwischen Ifrit und Garuda einem „sehr schweren Pro-Wrestling-Match ähnle“, sollen die anderen Kämpfe jeweils einen entsprechend anderen Fokus bieten.

Im Kampf gegen Titan werden sich SpielerInnen einem gewaltigen Gegner stellen – in diesem Kampf sei Geschwindigkeit wichtig. Der Kampf gegen Phoenix soll hingegen an eine 3D-Shooter-Schlacht erinnern. Wir dürfen gespannt sein.

Vollgas für Final Fantasy XVI

Fans von Final Fantasy erleben gerade einen echten News-Rundumschlag. Immerhin gibt es allerhand neue Eindrücke aus dem anstehenden Schwergewicht. Auch wir konnten bereits einen Blick auf den nächsten, actionreichen Ableger der Hauptserie werfen und sind ziemlich angetan. Wie Sony bei der Entwicklung und Optimierung des Spiels mithalf, erfahrt ihr hier.

Final Fantasy XVI erscheint am 22. Juni 2023 für PS5. Im Vorfeld erhalten Fans die Chance – im Zuge einer Demo – einen Blick auf das Spiel zu werfen. Allerdings lässt diese noch etwas auf sich warten. Wie lang uns Final Fantasy XVI beschäftigen soll, verriet das Team auch bereits.

Produzent Yoshida widmete sich im ganzen Preview-Bombast übrigens auch ernsteren Themen – etwa wie Final Fantasy XVI mit dem Thema Diversität verfährt. Welchen Ansatz der Titel hingegen im Bereich Accessibility verfolgt, erfahrt ihr hier.

Bildmaterial: Bildmaterial: Final Fantasy XVI, Square Enix