Cassette Beasts: Monsterspaß mit Kassetten-Gameplay bekommt konkreten Termin

Das Kassettensammeln kann beginnen! Cassette Beasts wird am 26. April 2023 für PCs erscheinen, das gaben Publisher Raw Fury und das Entwicklerteam von Bytten Studio bekannt.

Es sollen zudem Umsetzungen für Xbox und Nintendo Switch folgen. Als Zeitraum nennen die Verantwortlichen das späte Frühjahr. Das Spiel ist außerdem zum Launch im Xbox Game Pass erhältlich.

Darum geht es in Cassette Beasts

In Cassette Beasts müsst ihr die abgelegene Insel New Wirral frei erkunden, um dieser schlussendlich zu entkommen. Die Kämpfe laufen rundenbasiert ab und bieten einen ganz besonderen Kniff. Mithilfe von sammelbaren Kassetten verwandelt ihr euch im Kampf nämlich gleich selbst in Monster!

Mit dem Kassetten-Thema ist auch der generelle Retro-Vibe des Projekts gesetzt. In der offenen Welt gilt es zudem, Rätsel zu lösen und Dungeons zu finden. Auch hierbei helfen verschiedene Monsterfähigkeiten. Das komplexe Kampfsystem erlaubt es unter anderem sogar, den Elementartyp des Gegners zu ändern.

Falls ihr euch vorab einen Eindruck von Cassette Beasts machen wollt, könnt ihr entweder unseren Angespielt-Bericht lesen oder selbst in die PC-Demo auf Steam schnuppern.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Cassette Beasts, Raw Fury, Bytten Studio