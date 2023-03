Märchenhafter City-Builder Fabledom startet im April in den Early Access

Publisher Dear Villagers und das Entwicklerteam von Grenaa Games haben den Start der Early-Access-Phase ihres neuen Städtebausimulators Fabledom angekündigt. Das Spiel wird am 13. April 2023 für Steam an den Start gehen und soll sich dann rund ein Jahr im Early Access befinden. Bereits jetzt gibt es eine Demo, in der das Spiel getestet werden kann.

Magischer Städtebau in Fabledom

In Fabledom müsst ihr euer eigenes Königreich erbauen. Dafür müsst ihr zunächst an Ressourcen gelangen, die für den Städtebau benötigt werden. Das kann beispielsweise durch den Handel mit Nachbarreichen geschehen. Ihr könnt entscheiden, ob ihr diplomatisch seid oder eine Fehde anzettelt. Eure Stadtwachen bewahren euer Königreich vor dem Schlimmsten.

Eine Besonderheit ist, dass wir als König oder Königin den passenden Partner finden müssen. Die Romanzen sind ein wichtiger Aspekt im Spiel. Außerdem spiel Fabledom in einer Märchenwelt: Es gibt Riesen, Hexen, fliegende Schweine und verborgene Geheimnisse in der magischen Welt.

Nach der Early-Access-Phase soll es acht Prinzen und acht Prinzessinnen mit ihren eigenen Geschichten geben. Das Schloss soll zudem komplett anpassbar werden. Hinzu kommen mehr Geheimnisse, Kreaturen, Quests, Events und mehr. Der Preis soll sich nach dem Early Access leicht erhöhen.

Der märchenhafte Trailer zu Fabledom

Bildmaterial: Fabledom, Grenaa Games, Dear Villagers