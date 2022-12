Neues Gameplay-Video zu Hogwarts Legacy veröffentlicht, doch Switch-Fans müssen Geduld haben

Warner Bros. Games und Avalanche Software haben neues Gameplay zu Hogwarts Legacy veröffentlicht. Nach der neuerlichen Verschiebung auf das kommende Jahr versteckt sich in der Pressemeldung eine weitere düstere Botschaft.

Denn zum geplanten Veröffentlichungstermin am 10. Februar 2023 gibt es Fußnoten. Hogwarts Legacy erscheint dann nämlich erstmal nur für PlayStation 5, Xbox Series und PCs. Die Last-Gen-Versionen für PS4 und Xbox One folgen erst am 4. April und Switch-Fans müssen sich sogar bis zum 25. Juli 2023 gedulden.

Das neue Gameplay-Video gibt einen Einblick in die Welt außerhalb des Schlosses sowie in die Kampftechniken in der Kampfarena „Dunkle Künste“ und die Personalisierung im Raum der Wünsche. Der Beginn des Videos zeigt die offene Spielwelt.

Als frisch gebackene Schülerinnen und Schüler im 5. Schuljahr an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei, werdet ihr Fertigkeiten erlernen, um mächtige und uralte Magie zu nutzen. Ihr erlebt eine noch ungeschriebene Geschichte, die allerdings ausdrücklich nicht aus der Feder von Rowling stammt.

Das neue Gameplay:

Bildmaterial: Hogwarts Legacy, Warner Bros., Avalanche Software, Portkey Games