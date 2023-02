Yo-Kai-Watch: Mit dem Anime ist Schluss, aber es wird am nächsten „großartigen Ding“ gearbeitet

Bis vor einigen Jahren genoss Yo-Kai-Watch eine enorme Popularität – insbesondere in Japan. Die Spiele verkauften sich wie warme Semmel; die Anime-Adaption avancierte zum Straßenfeger; die Nachfrage nach Merchandise sorgte für leere Regale.

Diese Popularität nahm im Laufe der vergangenen Jahre allerdings ab. Von Yo-Kai-Watch hört man eigentlich nur noch hin und wieder am Rande etwas. In diesen Abwärtstrend spielt nun eine weitere Entwicklung rein.

Mit dem Yo-Kai-Watch-Anime ist vorerst Schluss

Wie Level-5-CEO Akihito Hino via Twitter verkündete, begibt sich die Anime-Adaption von Yo-Kai-Watch in eine unbestimmte Pause. Einen Grund für diese Entscheidung nannte er nicht, ebenso wenig, ob und wenn, wann der Anime zurückkehren soll.

Hino nutzte die Gelegenheit aber zusätzlich für positivere Neuigkeiten. Demnach arbeite er an der nächsten „großartigen Sache“ in Bezug auf Yo-Kai-Watch. Worum es sich genau dabei handelt, verriet er natürlich nicht. Allerdings teilte er ein hübsches Teaser-Artwork:

Yo-Kai-Watch-Fans haben es zurzeit in der Tat nicht leicht, aber offensichtlich wird im Hintergrund weiter an der Marke gewerkelt. Abwarten und Tee trinken!

Das Comeback von Level-5

Für Level-5 im Allgemeinen sieht es da schon deutlich rosiger aus. Im Zuge der letzten Ausgabe von Nintendo Direct feierte der Spieleentwickler und Publisher nämlich sein großes Comeback. Das in den letzten Jahren gebeutelte Studio stellte mit Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, Professor Layton and The New World of Steam sowie Decapolice gleich drei neue Spiele vor.

Außerdem winkt am 9. März die Level-5 Vision. Im Rahmen dieses Events dürfen Fans mit weiteren Neuigkeiten rechnen.

Bildmaterial: Yo-Kai-Watch (Anime), Shogakukan, Level-5