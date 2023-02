Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time bei Nintendo Direct ankündigt

Bei der heutigen Level-5 Direct … pardon, Nintendo Direct war auch ein neues Fantasy Life am Start. Der etwas sperrige Titel lautet Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, die Veröffentlichung soll in diesem Jahr für Nintendo Switch erfolgen.

Wie es sich für die Reihe gehört, könnt ihr verschiedene Berufe annehmen und ein eher entspanntes Leben führen. Hinzu kommt eine Zeitreisemechanik. Die Entwicklung liegt bei Level-5 Comcept.

Eure Aufgabe ist es, einer Insel wieder zur Blüte zu verhelfen. Ihr schlüpft dazu in unterschiedliche Rollen und könnt zurück in die Vergangenheit reisen.

Der Ankündigungstrailer

Bildmaterial: Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, Level-5, Level-5 Comcept