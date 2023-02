Die Spürnase ist zurück: Professor Layton and The New World of Steam angekündigt

Was für ein Comeback für das gebeutelte Level-5 heute bei Nintendo Direct. Neben Deca Police kündigte man auch ein neues Professor Layton an. Professor Layton and The New World of Steam wird für Nintendo Switch erscheinen – und anders als Deca Police nur für Nintendo Switch, auch der Trailer auf dem Level-5-Account spricht da keine andere Sprache. Der Teaser-Trailer ist so knapp, wie ein Teaser-Trailer eben sein kann.

Der Teaser-Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Professor Layton and The New World of Steam, Level-5