Unter Shinra-Schutz: Square Enix kündigt AirPods-Case im Design von Final Fantasy VII Remake an

Square Enix hat einmal mehr Merchandise zu Final Fantasy VII Remake angekündigt. Die Neuauflage des Klassikers ist in dieser Hinsicht wahrlich ein Glücksgriff für den Publisher. Diesmal wendet man sich aber ausschließlich an Apple-Fans. Es handelt sich nämlich um ein metallisches AirPod-Case-Schutz, in welches das Logo von Shinra Electric Power Company eingraviert ist. Das Böse hört mit … ?

Nur für Shinra-Personal

Platz im Case-Schutz findet übrigens die erste Generation von AirPod Pro. Allzu tief müssen Fans auch nicht in die Tasche greifen – der Case-Schutz im Shinra-Look schlägt mit 33,99 Euro zu Buche. Im September soll das Case hierzulande erscheinen, eine Vorbestellung ist im europäischen Square Enix Store möglich.

Wenn ihr euch für einen Import entscheidet, werdet ihr bei Play-Asia* fündig und bezahlt 23,54 Euro zzgl. Steuern und Versand, dürft euch dann aber schon im Mai 2023 über den Shinra-Schutz freuen.

Die Vorderseite des Case-Schutzes wird – wie gesagt – vom Shinra-Logo geziert und bietet ferner eine kleine Aussparung, die den Blick auf die LED-Ladeanzeige ermöglicht. Die Rückseite gibt den Hinweis „FOR STAFF USE ONLY“ – nur für Personal. Am Case-Schutz ist zudem ein Karabinerhaken befestigt, inklusive Shinra-Anhänger.

Der Case-Schutz macht sich bestimmt gut mit dem kürzlich vorgestellten Red-XIII-Ring, für den Fans besonders tief in die Tasche greifen müssen. Etwas günstiger ist da schon die neue Figur der „Adorable Arts“-Reihe, Aerith.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO; Square Enix Store