Digimon World: Next Order ist nun auch für Switch und PCs erhältlich

Bandai Namco veröffentlicht heute Digimon World: Next Order auch für Nintendo Switch und PCs. Aus diesem Anlass seht ihr noch den Launchtrailer. Eine physische Veröffentlichung* gibt es für Nintendo Switch. Für PS4 ist die Portierung bereits seit Anfang 2017 erhältlich.

Bandai Namco führt uns wie folgt ins Spiel ein:

In dem RPG stürzt die digitale Welt ins Chaos, als ein Virus mehr und mehr Digimon in Machinedramon verwandelt. Spieler*innen schlüpfen in die Rolle eines DigiDestined und bekommen die Aufgabe, die Zerstörung der Welt zu verhindern.

Auf der Nintendo Switch und dem PC stehen Spieler*innen zwei neue Features zu Verfügung. Der „Anfängermodus” erleichtert den Einstieg dank einer niedrigeren Schwierigkeitsstufe, außerdem können die DigiDestined jetzt auch rennen, wodurch sich Spieler*innen schneller über die große Karte bewegen können.