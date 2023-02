Pokémon GO Meisterschaft in Deutschland lohnt sich nicht nur für Teilnehmer am Turnier

Pokémon, das heißt seit mehr als 25 Jahren auch Interaktion mit Freunden und Bekannten. Das Pokémon-Tauschen als zentrales Element der Reihe ist inzwischen zwar digital geworden, dafür ist der Wettkampf aber populärer denn je und der findet nach der Corona-Pandemie inzwischen auch wieder persönlich statt.

Am kommenden Wochenende finden die Pokémon GO Meisterschaften in Deutschland statt. Trainerinnen und Trainer kommen in Bochum zusammen, um das beste Team der Region zu küren. Es winkt neben besonderen Preisen auch die Teilnahme an den Weltmeisterschaften und ein Preisgeld von bis zu 3.000 Euro.

Das Turnier findet im RuhrCongress Bochum am 25. und 26. Februar statt und eine Online-Anmeldung ist noch bis zum Morgen des Turnierbeginns um 7 Uhr möglich. Der Besuch in Bochum lohnt sich aber auch für Fans, die nicht am Turnier teilnehmen wollen. Denn die Stadt wimmelt natürlich von Pokémon-Fans! Fans können sich treffen, austauschen und die Stadt gemeinsam erkunden.

Bildmaterial: Pokémon GO, The Pokémon Company, Niantic