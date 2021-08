Gamescom 2021: Alle Ankündigungen und Trailer der Xbox-Show im Überblick

Am Abend des 24. August 2021 läutete Xbox mit dem einzigen Showcase der Plattformhersteller die diesjährige Gamescom ein. Wir haben hier für euch ganz fein übersichtlich die wichtigsten Ankündigungen im Überblick. Parris Lilly und Kate Yeager führten durch die Show.

Die Show eröffnen durfte Techland mit dem Zombie-Parkour-Sequel Dying Light 2: Stay Human. Das Spiel erscheint neben Xbox am 7. Dezember auch für PlayStation und PCs. Den neuen Gameplay-Trailer findet ihr hier bei Youtube.

Weiter ging es mit dem Microsoft Flight Simulator, der erstmals in der Franchise-Geschichte auch für Konsole erschienen ist. Head of Flight Simulator Jörg Neumann hatte die Neuigkeit parat. Fans dürfen sich weiterhin auf den Top-Gun-DLC freuen. Am 7. September gibt es aber erstmal ein neues World-Update, das unter anderem Deutschland, Österreich und Schweiz als neue Regionen liefert.

Humble Games tritt dem Xbox Game Pass bei

Dann war endlich Zeit für die erste Show des Xbox Game Pass. Publisher Humble Games tritt dem unerschöpflichen Roster bei und liefert eine Vielzahl an Games, die Abonnenten am Launchtag zocken können. Der nachfolgende Trailer stellt sie euch vor. Bei Xbox findet ihr auch eine deutschsprachige Auflistung.

Das Retro-FPS-Roguelite Into the Pit war dann die erste Spiele-Neuankündigung. Das Game kommt ebenfalls von Humble Games und steht damit natürlich auch im Xbox Game Pass zur Verfügung. Schaut euch den Ankündigungstrailer hier an!

Danach kamen endlich Fans von Age of Empires auf ihre Kosten. Creative Director Adam Isgreen hatte Neuigkeiten im Gepäck. Wenn ihr nicht wisst, was ein Trebuchet ist, dann erfahrt ihr es heute. Ihr könnt dazu Wikipedia besuchen oder den neuen Trailer zu Age of Empires IV ansehen – beides ist ähnlich lehrreich. Am 28. Oktober erscheint Age of Empires IV.

Ihr könnt bald Xbox-Series-Games auf Xbox One zocken

Danach gab es News aus dem Xbox-Kosmos: Xbox Cloud Gaming gibt es bisher für Windows-PCs und Mobilgeräte. Ihr könnt damit Xbox-Spiele streamen. Ende 2021 erscheint das Programm auch für Xbox-Konsolen. Das heißt, auch auf Xbox One. Und das heißt, ihr könnt auf Xbox One bald auch Xbox-Series-Games streamen und spielen. Xbox Cloud Gaming ist im Xbox Game Pass Ultimate inklusive. Weitere Details dazu erfahrt ihr hier.

Zurück zu den Games. Die DLC-Erweiterung „Cult of the Holy Detonation“ zu Wasteland 3 hat mit dem 5. Oktober einen Termin erhalten. Einen passenden neuen Trailer von Prime Matter und Entwickler inXile Entertainment gab es auch, den ihr hier findet. Sea of Thieves sagen viele nach, dass es nicht mehr das Spiel ist, dass ihr vom Launch kennt. Sondern ein besseres. Das neue Schiff Mayhem, inspiriert von Borderlands, soll weiteren Spielspaß bringen. Undead Lab hatte einen neuen Trailer zum Homecoming-Update zu State of Decay 2 parat, das am 1. September erscheint.

Stray Blade, ein neues Action-RPG von 505 Games

Etwas aufregender wurde es dann mit Stray Blade, ein neues Action-RPG von Publisher 505 Games und Entwickler Point Blake. Der präsentierte Trailer zeigte uns Pre-Alpha-Material. Stray Blade soll für PlayStation 5, Xbox Series und PCs erscheinen. Die Steam-Seite ist bereits mit deutschsprachigen Details gefüttert.

Paradox Interactive durfte anschließend eine Konsolen-Version von Crusaders King III vorstellen. Die erscheint aber nicht nur für Xbox Series, sondern auch für PlayStation 5. Einen Termin gibt es noch nicht, aber immerhin schon einen Trailer.

Danach erinnerte man noch einmal an die morgige Veröffentlichung von Psychonauts 2, das von der Presse in diesen Tagen schon allerhand Lob erhalten hat. Passend zum Launch gibt es den Launchtrailer. Psychonauts 2 wird morgen für PlayStation, Xbox Series, Xbox One und PCs erscheinen. Der Titel aus der Hand von Tim Schafer wird außerdem – natürlich – direkt zum Launch im Xbox Game Pass enthalten sein.

Zu The Gunk vom schwedischen Entwickler Image & Form Games (SteamWorld) gab es nicht nur gute Nachrichten. Das Spiel sollte eigentlich im September erscheinen, aber es wird erst der Dezember. Dafür gab es einen neuen Gameplay-Trailer.

Forza-Fans kommen auch noch auf ihre Kosten

Forza-Fans kamen schließlich auch noch auf ihre Kosten. Vor der Veröffentlichung am 9. November gab es heute einen neuen Gameplay-Trailer zu Forza Horizon 5 und Xbox stellte einen Forza-Controller vor. Und das war’s auch schon! Damit war das Xbox-Showcase zur diesjährigen Gamescom beendet.

Bildmaterial: Xbox, Humble Games