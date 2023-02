Square Enix verrät noch mehr Details zu Yuffies Outfit aus Final Fantasy VII Remake

Erst kürzlich zeigte Square Enix die echte Vorlage des Mogry-Kostüms, das Ninja-Dame Yuffie Kisaragi im DLC zu Final Fantasy VII Remake trägt. Das Cape wurde in Echtzeit gescannt und als 3D-Modell im Spiel umgesetzt. Doch auch das Alltagsoutfit von Yuffie hat eine echte Vorlage, das Square Enix nun zeigt.

Die Stulpen mussten vorm Rutschen bewahrt werden

Das Outfit wurde im Vergleich zum Original etwas aufgewertet. Im Remake hat ihre Kleidung realistischere Details erhalten, ohne ihren Status als moderner Ninja zu verlieren. Ihrem Outfit aus Final Fantasy VII Remake wurde etwas mehr in die japanische Richtung umdesignt.

Yuffies Kleidung wurde in Echtzeit aufgenommen und genauso wie das Mogry-Kostüm umgesetzt. Das einzige Problem dabei waren die Stulpen, denn sie mussten für jede Bewegung angepasst werden, damit sie nicht von den Beinen rutschen.

Zu ihren Änderungen im Vergleich zum ursprünglichen Outfit zählt ihr Handschuh am rechten Arm. Er ist von der traditionellen japanischen Rüstung inspiriert. Der Handschuhe aus dem Original war hingegen ein einfacher Handschuh mit Metallprotektoren.

Wer Yuffies Abenteuer selbst erleben will, benötigt entweder Final Fantasy VII Remake Intergrade oder den separaten Inhalt FF7R EPISODE INTERmission. Wer FF VII Remake für PS4 besitzt, kann sich das Next-Gen-Update sogar kostenlos herunterladen. Allerdings ist dann die Episode nicht enthalten, denn die Yuffie-Inhalte sind nur für PS5 verfügbar.

via Siliconera, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake Intergrade, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO