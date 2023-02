Das Warten hat ein Ende: Like a Dragon Ishin hat es endlich in den Westen geschafft

Den heutigen Tag haben Yakuza-Fans weltweit viele Jahre herbeigesehnt. Denn heute schafft es Like a Dragon: Ishin! endlich in den Westen. Neun Jahre nach der japanischen Erstveröffentlichung kommen wir nun in den Genuss auf PlayStation, Xbox und PCs. Eine Handelsversion findet ihr bei Amazon*.

Publisher Sega und der Entwickler Ryu Ga Gotoku Studio haben deshalb noch den Launchtrailer veröffentlicht. Dieser führt euch nochmals in die Rache-Geschichte ein und zeigt ganz viel Yakuza-Action und Drama.

Ob die Zeitreise aus der Moderne in die letzten Tage der Edo-Zeit etwas für euch ist, könnt ihr auch mit einer Demo zu Like a Dragon: Ishin! herausfinden. In der Kampf-fokussierten Demo tauschen angehende Samurai die blanken Fäuste gegen scharfe Klingen. Und nehmen es mit Gegnern im Kiyomizudera und drei Kriegern in Rüstungen auf. Auch unser Test zum Spiel ist bereits verfügbar. Protagonist Sakamoto Ryōma kann übrigens als DLC-Skin vollends zu Kazuma Kiryu werden.

Der Launchtrailer

