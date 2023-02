Handgemacht: Yuffies Mogry-Kostüm für Final Fantasy VII Remake hat eine echte Vorlage

Die PS5-Version von Final Fantasy VII Remake bot uns die Gelegenheit, Ninja-Dame Yuffie Kisaragi noch besser kennenzulernen. Im DLC trägt Yuffie ein Mogry-Kostüm, das als Tranung dienen soll. Wie der offizielle Account auf Twitter nun verrät, scheint das Cape eine große Bedeutung für die Produzenten zu haben.

Yuffies Mogry-Kostüm ist handgemacht

Dort verrieten die Verantwortlichen, dass das Mogry-Kostüm eine echte Vorlage hatte. Der Umhang wurde zunächst in der Realität gebastelt und anschließend in Echtzeit eingescannt. Sobald sich Yuffie im Spiel bewegt, haben zuvor Künstler per Hand Falten und Bewegungsmuster mit dem Kostüm erstellt.

Diese wurden dann für jede Bewegung eingescannt und als 3D-Modell im Spiel umgesetzt. Ziemlich viel Aufwand und Handarbeit für einen Umhang. Ist er euch denn im Spiel positiv aufgefallen?

Dabei haben die Künstler auf zwei Dinge geachtet: Zum einen sollte der Umhang getragen wirken und nicht wie ein brandneues Outfit frisch aus dem Laden. Zum anderen sollte das Kostüm aber durch das raue Aussehen nicht den niedlichen Charme verlieren, den Mogrys sonst versprühen.

Wer Yuffies Abenteuer selbst erleben will, benötigt entweder Final Fantasy VII Remake Intergrade oder den separaten Inhalt FF7R EPISODE INTERmission. Wer FF VII Remake für PS4 besitzt, kann sich das Next-Gen-Update sogar kostenlos herunterladen. Allerdings ist dann die Episode nicht enthalten, denn die Yuffie-Inhalte sind nur für PS5 verfügbar.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake Intergrade, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO