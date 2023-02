Nachfolger für Style Boutique: Fashion Dreamer ist ein Traum für Mode-Influencer

Erinnert ihr euch noch an die Style-Boutique-Reihe für den Nintendo DS und 3DS? Hier konnten SpielerInnen eine eigene Boutique eröffnen und Kunden nach den neusten Modetrends einkleiden.

Seit über zehn Jahren gab es kein Lebenszeichen mehr von der Reihe, doch in der neusten Nintendo Direct wurde mit Fashion Dreamer zumindest ein würdiger Nachfolger vorgestellt.

Mit Fashion Dreamer echte Mode-Trends setzen

In Fashion Dreamer dreht sich alles um Kleidung und die dazugehörigen Accessoires. SpielerInnen müssen Outfits erstellen, um möglichst viele Likes anzuhäufen. Dadurch können sie sich als Mode-Influencer einen Namen machen. Doch das Ganze geht auch umgekehrt: Werden Likes an die Outfits anderer Spieler vergeben, können die Modeartikel des Gegenübers für einen selbst verwendet werden.

Die mehr als 1.400 sammelbaren Artikel können außerdem nach dem eigenen Geschmack designt werden. So kann nicht nur der Stil, sondern auch die Farbe des gewählten Objektes angepasst werden. Natürlich können die designten Klamotten mithilfe des Foto-Modus in Szene gesetzt werden.

Sobald die angehenden Mode-Influencer mit dem Internet verbunden sind, können die Musen anderer Spieler in der eigenen Welt auftauchen. So können sich die eigens kreierten Looks ihren Weg durch die ganze Welt bahnen. Das Spiel soll irgendwann in 2023 für Nintendo Switch erscheinen.

Der Trailer zu Fashion Dreamer:

